Polémica: el alcalde de Milán no quiere agentes migratorios de EE.UU. durante los Juegos Olímpicos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos organiza con el gobierno de Italia el proceso de seguridad durante el evento multideportivo. Sin embargo, el municipio anfitrión se niega a su presencia.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, cuestiona la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, expresó su rechazo a la posible presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Italia durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 y pidió que no ingresen al país para ese evento.

En sus declaraciones afirmó que la llegada de personal de ICE no sería compatible con las políticas de seguridad italianas. “Estos agentes no deberían llegar a Italia porque no pueden garantizar la alineación con nuestra política de seguridad”, sostuvo durante la entrevista.

“Como primer ciudadano de Milán, es más, como italiano, no deseo en absoluto que vengan agentes de ICE a Milán”, dijo a los periodistas. “Espero firmemente que no atraviesen las fronteras italianas”, cerró.

Acuerdo entre Italia y el ICE Cabe recordar que los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina se llevarán a cabo del 6 al 22 de febrero, y serán seguidos de los Juegos Paralímpicos de Invierno del 6 al 15 de marzo.

Según la agencia de noticias ANSA, ICE confirmó hoy que sus agentes colaborarán con autoridades italianas para garantizar el apoyo a la seguridad de la delegación estadounidense y evitar potenciales amenazas criminales transnacionales durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.