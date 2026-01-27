Polémica: el alcalde de Milán no quiere agentes migratorios de EE.UU. durante los Juegos Olímpicos

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, expresó su rechazo a la posible presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Italia durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 y pidió que no ingresen al país para ese evento.
En sus declaraciones afirmó que la llegada de personal de ICE no sería compatible con las políticas de seguridad italianas. “Estos agentes no deberían llegar a Italia porque no pueden garantizar la alineación con nuestra política de seguridad”, sostuvo durante la entrevista.
“Como primer ciudadano de Milán, es más, como italiano, no deseo en absoluto que vengan agentes de ICE a Milán”, dijo a los periodistas. “Espero firmemente que no atraviesen las fronteras italianas”, cerró.
Acuerdo entre Italia y el ICE
Cabe recordar que los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina se llevarán a cabo del 6 al 22 de febrero, y serán seguidos de los Juegos Paralímpicos de Invierno del 6 al 15 de marzo.
Según la agencia de noticias ANSA, ICE confirmó hoy que sus agentes colaborarán con autoridades italianas para garantizar el apoyo a la seguridad de la delegación estadounidense y evitar potenciales amenazas criminales transnacionales durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.
El ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, se reunió hoy con el embajador de Estados Unidos ante Italia para aclarar el papel de los agentes de ICE durante los juegos, y enfatizó que la soberanía sobre el orden público permanece exclusivamente en manos de las autoridades italianas del orden.
El personal de ICE actuará como “oficiales de enlace” y no como policía operativa con poderes ejecutivos en territorio italiano, indicó Piantedosi.