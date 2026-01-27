27 de enero de 2026 - 22:35

Polémica: el alcalde de Milán no quiere agentes migratorios de EE.UU. durante los Juegos Olímpicos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos organiza con el gobierno de Italia el proceso de seguridad durante el evento multideportivo. Sin embargo, el municipio anfitrión se niega a su presencia.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, cuestiona la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, cuestiona la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Foto:

Por Redacción Mundo

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, expresó su rechazo a la posible presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Italia durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 y pidió que no ingresen al país para ese evento.

Leé además

Zlatan Ibrahimovic y Rafael van der Vaart, compartieron plantel en el Ajax.

El hijo de Zlatan Ibrahimovic llega al Ajax y se cruza con el hijo de su histórico enemigo

Por Nicolás Salas
El principal accionista de la marca Puma pasará a ser una empresa china. 

Una marca emblema de Europa pasa a tener una empresa china como accionista principal

Por Redacción Mundo

En sus declaraciones afirmó que la llegada de personal de ICE no sería compatible con las políticas de seguridad italianas. “Estos agentes no deberían llegar a Italia porque no pueden garantizar la alineación con nuestra política de seguridad”, sostuvo durante la entrevista.

“Como primer ciudadano de Milán, es más, como italiano, no deseo en absoluto que vengan agentes de ICE a Milán”, dijo a los periodistas. “Espero firmemente que no atraviesen las fronteras italianas”, cerró.

Acuerdo entre Italia y el ICE

Cabe recordar que los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina se llevarán a cabo del 6 al 22 de febrero, y serán seguidos de los Juegos Paralímpicos de Invierno del 6 al 15 de marzo.

Según la agencia de noticias ANSA, ICE confirmó hoy que sus agentes colaborarán con autoridades italianas para garantizar el apoyo a la seguridad de la delegación estadounidense y evitar potenciales amenazas criminales transnacionales durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

El ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, se reunió hoy con el embajador de Estados Unidos ante Italia para aclarar el papel de los agentes de ICE durante los juegos, y enfatizó que la soberanía sobre el orden público permanece exclusivamente en manos de las autoridades italianas del orden.

El personal de ICE actuará como “oficiales de enlace” y no como policía operativa con poderes ejecutivos en territorio italiano, indicó Piantedosi.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Una aerolínea recomienda no viajar con jeans: los motivos 

Una aerolínea lowcost desata la polémica y recomienda dejar de viajar con jeans: cuál es la razón

Por Redacción Mundo
Un pueblo de Sicilia quedó al borde del precipicio 

Alarma en Sicilia: un pueblo quedó al borde del abismo tras un deslizamiento de tierra

Por Redacción Mundo
Ángela Mariño pidió un último deseo antes de despedirse voluntariamente de este mundo: alimentar y refugiar animales sin hogar.

Pidió la eutanasia, rechazó las flores y dejó un último deseo que hoy ayuda a cientos de animales

Por Cristian Reta
El camuflaje de pingüino de un soldado ruso que no logró burlar a la vigilancia ucraniana.

Video impactante: soldado ruso se disfrazó de pingüino pero lo detectó un dron ucraniano y lo hizo estallar

Por Redacción Mundo