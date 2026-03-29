Petróleo ruso rumbo a Cuba: un envío que pone a prueba las restricciones de Washington

Un petrolero ruso sancionado por Estados Unidos avanza hacia Cuba con un cargamento de aproximadamente 730.000 barriles de crudo . Se trata de una operación que pone en tensión las restricciones impuestas por Washington sobre el suministro energético a la isla.

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El buque, identificado como “Anatoly Kolodkin” , se encontraba navegando en el Atlántico rumbo al puerto de Matanzas , donde tiene previsto arribar en los próximos días, según datos de monitoreo marítimo.

El movimiento se da en un contexto crítico para Cuba, que atraviesa una de las peores crisis energéticas de los últimos años, con escasez de combustibles y reiterados apagones.

El cargamento llega luego de v arios intentos fallidos de abastecimiento . Anteriormente, otros buques que transportaban combustible no lograron completar su recorrido hacia la isla, lo que agravó la falta de diésel y otros derivados.

La situación obligó al gobierno cubano a implementar medidas de emergencia, como el racionamiento estricto de combustibles , con impacto directo en la generación eléctrica, el transporte y la actividad económica.

Petrolero ruso Anatoly Kolodkin Petrolero ruso Anatoly Kolodkin. CiberCuba / Sora

¿Puede Estados Unidos intervenir?

El especialista en energía Jorge Piñón señaló que, a esta altura del trayecto, resulta poco probable que Estados Unidos intente detener la embarcación.

Según explicó a AFP, una vez que el buque ingrese en aguas jurisdiccionales cubanas, cualquier intento de intervención se vuelve prácticamente inviable.

Impacto limitado pero necesario

De acuerdo con estimaciones técnicas, el petróleo deberá ser refinado antes de su uso, un proceso que podría demorar entre 15 y 20 días. Luego, su distribución demandaría varios días adicionales.

El volumen permitiría obtener alrededor de 250.000 barriles de diésel, un recurso clave para el funcionamiento de la economía cubana. Sin embargo, el envío solo representaría un alivio parcial frente a una crisis estructural más profunda, marcada por las sanciones internacionales y la caída en el suministro externo de energía.