29 de marzo de 2026 - 16:22

Petróleo ruso rumbo a Cuba: un envío que pone a prueba las restricciones de Washington

El buque ruso sancionado “Anatoly Kolodkin” transporta más de 700.000 barriles de petróleo rumbo a Cuba, en un contexto de fuertes restricciones impuestas por Estados Unidos y crisis energética en la isla.

El buque “Anatoly Kolodkin” desafía sanciones y se aproxima a Cuba.

El buque “Anatoly Kolodkin” desafía sanciones y se aproxima a Cuba.

Foto:

FMM
Por Redacción Mundo

Un petrolero ruso sancionado por Estados Unidos avanza hacia Cuba con un cargamento de aproximadamente 730.000 barriles de crudo. Se trata de una operación que pone en tensión las restricciones impuestas por Washington sobre el suministro energético a la isla.

Leé además

La denuncia de familias de menores de edad fue escuchada por la Justicia de Estados Unidos y dictaminó que la adicción a las redes sociales es real y deliberada

La adicción a las redes sociales es real... y deliberada
La increíble vida del chef Cris Sánchez: de Mendoza a crear carne vegana y desarrollar alimentos con aire

La increíble vida del chef Cris Sánchez: de Mendoza a crear "carne vegana" y desarrollar alimentos con aire

El buque, identificado como “Anatoly Kolodkin”, se encontraba navegando en el Atlántico rumbo al puerto de Matanzas, donde tiene previsto arribar en los próximos días, según datos de monitoreo marítimo.

El movimiento se da en un contexto crítico para Cuba, que atraviesa una de las peores crisis energéticas de los últimos años, con escasez de combustibles y reiterados apagones.

Un envío clave en medio de la escasez

El cargamento llega luego de varios intentos fallidos de abastecimiento. Anteriormente, otros buques que transportaban combustible no lograron completar su recorrido hacia la isla, lo que agravó la falta de diésel y otros derivados.

La situación obligó al gobierno cubano a implementar medidas de emergencia, como el racionamiento estricto de combustibles, con impacto directo en la generación eléctrica, el transporte y la actividad económica.

Petrolero ruso Anatoly Kolodkin
Petrolero ruso Anatoly Kolodkin.

Petrolero ruso Anatoly Kolodkin.

¿Puede Estados Unidos intervenir?

El especialista en energía Jorge Piñón señaló que, a esta altura del trayecto, resulta poco probable que Estados Unidos intente detener la embarcación.

Según explicó a AFP, una vez que el buque ingrese en aguas jurisdiccionales cubanas, cualquier intento de intervención se vuelve prácticamente inviable.

Impacto limitado pero necesario

De acuerdo con estimaciones técnicas, el petróleo deberá ser refinado antes de su uso, un proceso que podría demorar entre 15 y 20 días. Luego, su distribución demandaría varios días adicionales.

El volumen permitiría obtener alrededor de 250.000 barriles de diésel, un recurso clave para el funcionamiento de la economía cubana. Sin embargo, el envío solo representaría un alivio parcial frente a una crisis estructural más profunda, marcada por las sanciones internacionales y la caída en el suministro externo de energía.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Multitudinaria protesta contra las políticas de Trump en el Capitolio de St. Paul, Minnesota (Estados Unidos) 

"No Kings": masivas protestas contra Trump coparon ciudades de Estados Unidos y Europa

la Cámara de Apelaciones revertió la condena que por 16 mil millones de dólares había impuesto la jueza Loretta Preska contra la Argentina por YPF.

Y(Y)P(Punto)F(Final)

Captura de video de una transmisión de La Casa Blanca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando en el foro FII Priority este viernes, en Miami (EE.UU.).

Insólito: el presidente de Estados Unidos llamó "estrecho de Trump" al estrecho de Ormuz

Luis Caputo celebró el fallo de YPF 

Luis Caputo celebró el fallo de YPF y lo describió como un "tremendo trabajo del equipo legal"