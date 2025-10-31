Perder 50 kilos en tres meses a cambio de un Porsche: el peligroso reto de un gimnasio

El dueño ofrece su lujoso auto a quien cumpla con el desafío. Los profesioanles de la salud lo califican como extremadamente peligroso.

El dueño de un gimansio de China ofrece su Porsche a quien logre perder 50 kilos en tres meses.

Un gimnasio ubicado en la ciudad de Binzhou, China, ha generado gran controversia tras anunciar su propuesta de desafío. La iniciativa se viralizó y alertó a profesionales de la salud. El reto consiste en que el primer participante que logre perder 50 kilos en un lapso de tres meses será recompensado con un automóvil de lujo.

El premio prometido es un Porsche Panamera, que según el afiche promocional del establecimiento deportivo, es un modelo usado del año 2020 que pertenecería al propio dueño del centro de fitness.

Para poder participar por el vehículo, los interesados deben pagar una cuota de 10.000 yuanes equivalente a unos 1.4000 dólares estadounidenses y pesarse antes de comenzar el programa de adelgazamiento. Este monto cubre tres meses de entrenamiento intensivo, así como el alojamiento y las comidas.

"El desafío está en marcha y la inscripción se cerrará cuando haya 30 participantes. Siete u ocho personas ya se han inscrito", dijo Wang, un monitor del gimnasio, a un medio local.

El reto que preocupa a profesionales de la salud A pesar del atractivo premio que atrae a los concursantes, la peligrosa meta de perder 50 kilos en tan poco tiempo ha despertado la preocupación y causó varias críticas de parte de profesionales de la salud. Médicos y nutricionistas advirtieron que el reto pone en riesgo la vida de las personas.