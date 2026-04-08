"Pensé que era un monstruo": tenía los más nefastos pensamientos y descubrió que era por un extraño TOC

La historia de Molly Lambert , una joven de Manchester , Inglaterra , es el fiel reflejo de cómo el desconocimiento sobre la salud mental puede convertir la vida en un infierno. Durante casi toda su adolescencia, Molly estuvo convencida de que era una " amenaza " para la sociedad debido a pensamientos sexuales y violentos sobre niños que invadían su mente de forma incontrolable.

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La herida abierta de la salud mental o cuando el sistema llega tarde

"Pensé que era un monstruo" , confesó Molly, hoy de 22 años, en una entrevista con South West News Service (SWNS) que se hizo viral. Lo que ella no sabía es que esos pensamientos no eran deseos, sino síntomas de un cuadro clínico poco comprendido y conocido .

Para entender el caso de Molly, es necesario desglosar qué sucede en el cerebro de alguien con esta patología. A diferencia de lo que se cree popularmente, el TOC no es solo "ordenar cosas por color"; tiene variantes mucho más oscuras y debilitantes.

Son pensamientos intrusivos, por ejemplo, con ideas, imágenes o impulsos no deseados que aparecen de repente. En el TOC de tipo P, según el Instituto Nacional de Salud estadounidense, estos pensamientos se centran en el temor de ser pedófilo o cometer un abuso.

Molly Lambert y un testimonio sobre ser un "monstruo", sin saber que era un TOC de tipo P

Molly Lambert y un testimonio sobre ser un "monstruo", sin saber que era un TOC de tipo P

El concepto clave también es ego-distonía, lo que la persona piensa es completamente contrario a sus valores, deseos y personalidad. Por eso genera tanto asco y terror en quien lo padece.

Entonces, el cerebro entra en un bucle de rumiación mental. La persona se pregunta: “¿Y si lo que pensé es real?” o “¿Y si me gustó ese pensamiento?”. Esa duda genera una ansiedad insoportable que intentan calmar con "compulsiones" (como evitar lugares con chicos o pedir perdón constantemente).

Embed - "My OCD convinced me I was a paedophile - I thought I was a monster" | SWNS

"No se trata de ser pedófilo, sino de que esos pensamientos existen y tu cerebro se aferra a ellos", explicó Lambert. "El TOC se basa en la incertidumbre. Te plantea preguntas y no podés demostrar que está equivocado", dijo.

De ataques de pánico a una revelación que le trajo alivio

Molly empezó con ataques de pánico a los 15 años y calló su calvario por miedo a terminar presa o ser rechazada. Recién a los 19 años, gracias a un video en redes sociales, sospechó que lo suyo tenía un nombre médico.

En agosto de 2025, tras años de "rumiación mental" agotadora, decidió hablar con honestidad con sus médicos.

"Durante años creí que era una mala persona", recordó. "Ponerle nombre a lo que me pasaba me permitió entender que era mi cerebro luchando contra pensamientos que nunca quise tener", señaló.