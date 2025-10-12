12 de octubre de 2025 - 18:59

Pagó US$1.600 por un lifting, terminó con agujeros en la cara y criticó a su cirujano: "Tenía buenas reseñas"

Lo que pretendía ser una intervención estética rápida se convirtió en una pesadilla. El caso.

Leigh Cobb decidió compartir su historia para alertar sobre los riesgos de las cirugías estéticas rápidas.

Leigh Cobb decidió compartir su historia para alertar sobre los riesgos de las cirugías estéticas rápidas.

Foto:

HotSpot Media
Por Redacción

Leigh Cobb compartió su experiencia con un “lifting express”, que terminó mal. A la mujer le quedaron agujeros en la cara y debió pasar por varias intervenciones para recuperar su aspecto.

Leé además

Cientos de camiones con ayuda humanitaria ingresan a Gaza tras el alto el fuego entre Israel y Hamás.

Cientos de camiones con ayuda humanitaria ingresan a Gaza tras el acuerdo entre Israel y Hamás

Por Redacción Mundo
El papa León XIV habló sobre el alto al fuego en Gaza y dijo que ve una chispa de esperanza

El papa León XIV ve "una chispa de esperanza" en el alto al fuego entre Israel y Hamás

Por Redacción Mundo

La víctima es una mujer de 53 años, que en 2015 buscaba una solución rápida para las arrugas y la flacidez de su piel. En una clínica de Polonia le ofrecieron un “lifting de hilos”, con resultados en supuestamente solo 15 minutos.

La intervención costó £1.200 (1.600 dólares) y le aseguraron que la dejaría “años más joven”. Sin embargo, al momento de sacarse las vendas, Leigh se encontró con grandes agujeros en sus mejillas. “Me dijeron que era normal y que se iba a acomodar en una semana, pero no fue así”, aseguró.

Leigh Cobb contó cómo una intervención estética rápida la dejó marcada
Leigh Cobb contó cómo una intervención estética rápida la dejó marcada.

Leigh Cobb contó cómo una intervención estética rápida la dejó marcada.

De regreso a su residencia, en el Reino Unido, descubrió que el cirujano que la atendió solo tenía una semana de entrenamiento en ese procedimiento. Acto seguido, consultó a otro especialista en Derby, quien le recomendó una cirugía láser para reparar el daño, con un costo de £2.000 (US$2671).

Ya desconfiada con la idea de otra operación, Leigh optó por tratamientos menos invasivos: usó crema de vitamina E y masajes diarios para ayudar a que los hilos se disolvieran. Recién luego de dos meses, las heridas empezaron a cerrar.

Leigh decidió probar una crema de vitamina E y un masaje diario para ayudar a que los hilos se disolvieran
Leigh decidió probar una crema de vitamina E y un masaje diario para ayudar a que los hilos se disolvieran.

Leigh decidió probar una crema de vitamina E y un masaje diario para ayudar a que los hilos se disolvieran.

Al notar mejoras, después se animó a una cirugía, pero con más precaución. “Después de esa experiencia horrible, juré no hacerme más procedimientos por impulso. Ahora siempre investigo bien antes de decidir”, afirmó.

Las cirugías estéticas de Leigh Cobb

Leigh se realizó su primera cirugía a los 29 años, una liposucción. Luego, a los 35, se hizo una blefaroplastia (cirugía de párpados) en el Reino Unido por £3.500 (US$4674). Más tarde, probó con láser Fraxel para rejuvenecer la piel, y hasta se hizo un lifting de senos en Costa Rica por £3.000 (US$4.007).

Además. el año pasado, sintiéndose incómoda con su cuello, investigó durante meses hasta encontrar una cirujana en Polonia para realizarse un lifting de cara y cuello. Y sumó: “Me fijé en los testimonios y en las fotos de su trabajo. La prolijidad de sus puntos fue clave para elegirla”, contó. El precio era £13.000 (US$17.364) más barato que en el Reino Unido.

Leigh viajó a Polonia para hacerse un lifting facial y de cuello
Leigh viajó a Polonia para hacerse un lifting facial y de cuello, que le costó 13.000 libras menos de lo que le hubiera costado en el Reino Unido.

Leigh viajó a Polonia para hacerse un lifting facial y de cuello, que le costó 13.000 libras menos de lo que le hubiera costado en el Reino Unido.

Sin embargo, advirtió: “Aprendí a no confiar en amateurs. No hay nada de malo en cuidar la apariencia, pero hay que hacerlo con seguridad y sin apuro”. Ahora Leigh es crítica con los procedimientos rápidos como el Botox y los rellenos. “Prefiero una cirugía que dura 10 años antes que inyectarme algo extraño cada pocos meses. Además, quiero poder gesticular y no verme falsa”, detalló.

Y añadió: “Congelar un músculo tanto tiempo debe afectar su funcionamiento. Hay muchas clínicas truchas y gente sin capacitación aplicando Botox. Es muy peligroso”. “No hay que dejarse llevar por la moda ni por la rapidez. La seguridad y la investigación previa son fundamentales para evitar terminar con secuelas graves”, concluyó Leigh.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Impactantes imágenes: un helicoptero se estrelló en California y dejó 5 heridos.

El tremendo video del helicóptero que se estrelló en una playa de California: 5 heridos

Por Redacción Mundo
4 muertos y 12 heridos en tiroteo masivo en escuela secundaria

Tiroteo masivo en Mississippi: 4 muertos y 16 heridos en una escuela secundaria

Por Redacción Mundo
Melania Trump negoció personalmente con Putin para la reunificación de niños ucranianos con sus familias, logrando el regreso de ocho menores en las últimas 24 horas.

Melania Trump afirmó que negocia personalmente con Putin la reunificación de niños ucranianos

Por Redacción Mundo
José Jerí, abogado de 38 años, asume la presidencia interina de Perú tras la destitución de Dina Boluarte, en medio de una crisis política y social.

Quién es José Jerí, el inesperado nuevo presidente de Perú que asumió tras la destitución de Dina Boluarte

Por Redacción Mundo