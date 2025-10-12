"Bruja demoníaca": la reacción de Nicolás Maduro por el Nobel de la Paz a María Corina Machado

El presidente de Venezuela participó de un acto y no dudó en opinar sobre la líder opositora. Sin mencionarla, dijo que el 90% de los venezolanos la rechazan.

Nicolás Maduro, en el acto por el Día de la Resistencia Indígena en Venezuela.

La dirigente venezolana María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz y hubo repercusión en su país. Esto se debe a que, 48 horas después de la entrega, Nicolás Maduro la tildó de “bruja demoníaca”.

Así se refirió el presidente venezolano sobre la líder opositora. “Un 90% de la población repudia a la bruja demoníaca de la Sayona“, afirmó, citado por el portal venezolano La Patilla.

Embed Nicolás Maduro: “Un 90% de toda la población repudia a la bruja demoníaca de la sayona. Nosotros queremos paz, pero paz con libertad, con soberanía, con independencia, dignidad e igualdad; no la paz de los imperios.” pic.twitter.com/vGI89MtoSc — Enver Conde Ferrer (@EnverConde) October 12, 2025 Cabe aclarar que la Sayona es un espectro que forma parte del folclore venezolano. Además, no es la primera vez que el gobernante venezolano vincula a Machado con esa especie de espíritu vengativo muy común en la mitología local.

Sobre la paz, el mandatario aseguró en un acto por el Día de la Resistencia Indígena: “Nosotros queremos paz y paz vamos a tener, pero paz con libertad, con soberanía, independencia e igualdad". Y agregó: "No la paz de las ruinas de Gaza ni la paz de la muerte”. “Si quieren la paz, prepárense para ganarla”, sentenció.