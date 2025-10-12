El tremendo video del helicóptero que se estrelló en una playa de California: 5 heridos

Un helicóptero se estrelló este sábado en la playa de Huntington Beach, en el sur de California, y dejó cinco personas heridas, entre ellas tres peatones que se encontraban en la zona al momento del impacto. El accidente, que ocurrió a plena luz del día, fue registrado en video por testigos que disfrutaban del día en el mar.
Según informaron medios locales, la aeronave volaba a baja altura cuando el piloto perdió el control y terminó cayendo sobre unas palmeras cercanas a un estacionamiento ubicado junto a la Pacific Coast Highway, entre Beach Boulevard y Twin Dolphins Drive.
En los videos grabados por testigos se puede ver al helicóptero realizando giros bruscos y desestabilizados segundos antes de la colisión.
Impactantes imágenes: un helicoptero se estrelló en California y dejó 5 heridos
No hubo víctimas fatales
Fuentes policiales confirmaron a CBS News que las dos personas que viajaban a bordo fueron rescatadas con vida de entre los restos de la aeronave.
Además, tres transeúntes que se encontraban caminando por el lugar resultaron heridos por la caída y los restos, por lo que las cinco víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica.
Más tarde confirmaron que la aeronave estaba vinculada con el evento “Cars and Copters”, una exposición de automóviles y helicópteros que estaba prevista para este domingo en la zona costera.
La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) fueron notificadas del incidente y ya iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente.