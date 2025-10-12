12 de octubre de 2025 - 12:08

El tremendo video del helicóptero que se estrelló en una playa de California: 5 heridos

Ocurrió en Huntington Beach. Las imágenes muestran en detalle el incidente y se viralizaron en las redes sociales.

Impactantes imágenes: un helicoptero se estrelló en California y dejó 5 heridos.

Impactantes imágenes: un helicoptero se estrelló en California y dejó 5 heridos.

Foto:

Redes
Por Redacción Mundo

Un helicóptero se estrelló este sábado en la playa de Huntington Beach, en el sur de California, y dejó cinco personas heridas, entre ellas tres peatones que se encontraban en la zona al momento del impacto. El accidente, que ocurrió a plena luz del día, fue registrado en video por testigos que disfrutaban del día en el mar.

Leé además

Melania Trump negoció personalmente con Putin para la reunificación de niños ucranianos con sus familias, logrando el regreso de ocho menores en las últimas 24 horas.

Melania Trump afirmó que negocia personalmente con Putin la reunificación de niños ucranianos

Por Redacción Mundo
4 muertos y 12 heridos en tiroteo masivo en escuela secundaria

Tiroteo masivo en Mississippi: 4 muertos y 16 heridos en una escuela secundaria

Por Redacción Mundo

Según informaron medios locales, la aeronave volaba a baja altura cuando el piloto perdió el control y terminó cayendo sobre unas palmeras cercanas a un estacionamiento ubicado junto a la Pacific Coast Highway, entre Beach Boulevard y Twin Dolphins Drive.

En los videos grabados por testigos se puede ver al helicóptero realizando giros bruscos y desestabilizados segundos antes de la colisión.

Impactantes imágenes: un helicoptero se estrelló en California y dejó 5 heridos
Impactantes imágenes: un helicoptero se estrelló en California y dejó 5 heridos

Impactantes imágenes: un helicoptero se estrelló en California y dejó 5 heridos

No hubo víctimas fatales

Fuentes policiales confirmaron a CBS News que las dos personas que viajaban a bordo fueron rescatadas con vida de entre los restos de la aeronave.

Además, tres transeúntes que se encontraban caminando por el lugar resultaron heridos por la caída y los restos, por lo que las cinco víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Embed

Más tarde confirmaron que la aeronave estaba vinculada con el evento “Cars and Copters”, una exposición de automóviles y helicópteros que estaba prevista para este domingo en la zona costera.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) fueron notificadas del incidente y ya iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente.

California helicóptero

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un helicóptero sobrevoló el techo del Congreso.

Un hombre saltó de un helicóptero que sobrevoló el techo del Congreso y sorprendió a transeúntes

Por Redacción Sociedad
El papa León XIV habló sobre el alto al fuego en Gaza y dijo que ve una chispa de esperanza

El papa León XIV ve "una chispa de esperanza" en el alto al fuego entre Israel y Hamás

Por Redacción Mundo
José Jerí, abogado de 38 años, asume la presidencia interina de Perú tras la destitución de Dina Boluarte, en medio de una crisis política y social.

Quién es José Jerí, el inesperado nuevo presidente de Perú que asumió tras la destitución de Dina Boluarte

Por Redacción Mundo
Xi Jinping y Donald Trump.

Tensión entre Estados Unidos y China: Trump canceló su reunión con Xi Jinping y anunció medidas drásticas

Por Redacción Mundo