Un hombre saltó de un helicóptero que sobrevoló el techo del Congreso y sorprendió a transeúntes

Se trató de un simulacro de la Policía Federal. Ocurrió cerca del mediodía y captó la atención de quienes pasaban por la zona.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este martes, un helicóptero sobrevoló el techo del Congreso de la Nación. La postal atípica sorprendió a quienes circulaban en por la zona en pleno mediodía.

El hecho se registró pasadas las 13, cuando la aeronave quedó suspendida a poca distancia del techo del edificio. Sin aterrizar, el piloto del helicóptero tuvo que mantener la maniobra hasta que uno de los ocupantes se baje del mismo.

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en teorizar al respecto, pero luego se conoció que se trató de un simulacro de evacuación. Así lo informó la Policía Federal, sobre la movilidad identificada como H15.

El operativo es "una práctica para medir tiempos", señalaron. Es decir, un ejercicio "para medir tiempo de respuesta, de la base de la Policía Federal al Congreso, y de la base al Hospital Churruca". Este centro de salud, que pertenece a la fuerza de seguridad, está a 3,7 kilómetros del Parlamento en línea recta y tiene helipuerto propio.

Todo se trató de "un simulacro dentro del Curso Permanente de Adiestramiento Táctico conjunto", de acuerdo a lo notificado por la Cámara de Diputados a Clarín. Y añadieron que el operativo fue puesto también en conocimiento del encargado de seguridad del Congreso.

Se calcula que la aeronave quedó suspendida a unos dos metros del sector, mientras un policía que iba a bordo saltó hacia el techo. Detrás suyo, en fotos y videos, se observaba la distintiva cúpula del Congreso, que se trata de una estructura icónica de 80 metros de altura.

