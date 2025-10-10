Quién es José Jerí, el inesperado nuevo presidente de Perú que asumió tras la destitución de Dina Boluarte

En medio de la turbulenta crisis política que atraviesa Perú , José Jerí, un abogado conservador de 38 años, asumió rápidamente en la política del país. Aunque su carrera política no fue destacada, Jerí se vio catapultado a la presidencia interina luego de la destitución de Dina Boluarte.

Su recorrido comenzó hace apenas cuatro años cuando ingresó al Congreso como legislador suplente, tras perder en las elecciones. Sin embargo, su carrera en el ámbito legislativo fue más bien tranquila hasta que, en julio de este año, asumió la presidencia del Congreso, y por sucesión constitucional, se convirtió en presidente interino del país .

Aunque Jerí es relativamente joven en la política peruana, su ascenso no estuvo exento de controversias. A principios de 2025, enfrentó una denuncia de violación que fue archivada por la fiscalía tras su nombramiento como presidente del Congreso.

Desde su llegada al Congreso como suplente, Jerí ha sido objeto de denuncias por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito, aunque ha rechazado las acusaciones.

En su defensa, Jerí negó las acusaciones y expresó su disposición a colaborar en la investigación. Sin embargo, esta denuncia formó parte de un conjunto de tensiones políticas en su carrera, incluyendo acusaciones de presuntos pagos irregulares a cambio de favores durante su presidencia de la Comisión de Presupuesto.

Además, se le investiga por enriquecimiento ilícito , ya que su tiempo al frente del Congreso estuvo marcado por denuncias sobre corrupción vinculadas a obras públicas . A pesar de todo, Jerí mantiene su postura de rechazo a estos cargos, alegando que las acusaciones son infundadas.

En su primer discurso como presidente interino, Jerí se comprometió a luchar contra la delincuencia, un tema crucial en su breve gestión.

Desafíos y promesas de gestión

A pesar de sus controversias, Jerí asumió el cargo de presidente con la promesa de enfrentar una de las mayores preocupaciones de los peruanos: la creciente ola de criminalidad. En su primer discurso, Jerí aseguró que la "guerra contra el crimen" sería su principal prioridad.

Jose Jeri2 La llegada de Jerí al poder se da en un momento de creciente desconfianza ciudadana y alta desaprobación hacia los políticos peruanos. EFE

A pocos meses de asumir, el presidente interino deberá lidiar con una situación de inseguridad creciente, que ha provocado intensas protestas en todo el país. En sus declaraciones, Jerí pidió perdón por los posibles errores de la administración anterior y prometió trabajar por la reconciliación y la estabilidad del país.

Con una gestión que se prevé breve, ya que el 26 de abril de 2025 se celebrarán nuevas elecciones presidenciales y legislativas, Jerí buscará cumplir con las expectativas de seguridad y gobernabilidad, mientras se enfrenta a la constante inestabilidad política que ha marcado los últimos años en Perú.