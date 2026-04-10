Pagan por viajar: el país que busca jóvenes argentinos para trabajar en granjas de lujo con alojamiento y comida incluidos

Cada vez más argentinos buscan alternativas para viajar y trabajar al mismo tiempo, combinando experiencia internacional con ingresos en moneda fuerte. En este contexto, Australia aparece como uno de los destinos más atractivos gracias a su programa de Working Holiday, que permite acceder a empleos bien pagos con beneficios adicionales.

El país oceánico necesita mano de obra joven para cubrir puestos en el sector agrícola, especialmente en granjas premium donde se producen frutas, vinos y alimentos de exportación. Muchos de estos trabajos incluyen alojamiento y comida, lo que reduce considerablemente los gastos iniciales y facilita el proceso de adaptación para quienes deciden dar el salto.

image La visa Working Holiday se convirtió en una de las puertas de entrada más accesibles para quienes desean vivir una experiencia internacional sin necesidad de contar con un contrato previo. Para muchos argentinos, representa la posibilidad de ahorrar, mejorar el idioma y sumar experiencia laboral en un entorno completamente distinto.

¿Cómo funciona la visa Working Holiday para trabajar en Australia? La visa Working Holiday permite a jóvenes de entre 18 y 35 años residir en Australia durante un año, con la posibilidad de trabajar legalmente mientras recorren el país. Uno de los sectores que más demanda personal es el agrícola, donde existen oportunidades en granjas modernas que ofrecen condiciones laborales atractivas y estabilidad temporal.

Muchos empleadores brindan alojamiento dentro del establecimiento o en zonas cercanas, además de comidas incluidas. Esto permite que los trabajadores puedan ahorrar gran parte de su sueldo, una ventaja clave para quienes desean viajar y financiar su estadía sin grandes preocupaciones económicas.

image ¿Qué tipo de trabajos ofrecen las granjas de lujo en Australia? Las llamadas granjas de lujo se especializan en productos de alta calidad, como viñedos, frutas orgánicas o cultivos premium destinados a exportación. Allí, los argentinos pueden desempeñar tareas de cosecha, mantenimiento o logística, en entornos organizados y con estándares laborales elevados. Además del ingreso económico, la experiencia permite conocer diferentes regiones de Australia, mejorar el inglés y establecer contactos internacionales. Para quienes buscan viajar y trabajar al mismo tiempo, esta oportunidad se presenta como una alternativa concreta para comenzar una nueva etapa con respaldo legal y beneficios incluidos. image