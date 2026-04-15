Otra vez en Turquía: estudiante de 14 años mató a tiros a cuatro personas e hirió a otras 20

Al menos cuatro personas murieron y veinte resultaron heridas -tres de ellas en estado crítico– en un tiroteo en un colegio en la provincia turca de Kahramanmara . Es la segunda tragedia escolar registrada en las últimas 24 horas en Turquía.

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Según informaron las autoridades locales, el agresor era un alumno del centro de unos 14 años , que murió también durante el ataque.

El gobernador de esa provincia, Mükremin Uyar, indicó que las víctimas mortales son un profesor y tres alumnos de quinto curso, correspondiente a 10 y 11 años.

También precisó que el agresor empleó cinco armas pertenecientes a su padre, un antiguo agente de Policía.

El atacante murió durante el tiroteo, pero aún no se sabe si se suicidó o se disparó accidentalmente.

En un principio, la emisora NTV había cifrado en seis el número de personas heridas, mientras varios diarios locales avanzaban un número indeterminado de fallecidos.

El escenario del suceso se encuentra a unos 200 kilómetros al este de Sanliurfa, donde un exalumno de un centro escolar hirió el martes a 16 personas antes de suicidarse.