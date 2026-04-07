Video: tiroteo cerca del consulado de Israel en Estambul dejó a un atacante muerto y cuatro heridos

Un tiroteo se dio este martes a las afueras del edificio que alberga el consulado israelí en Estambul , dejando un asaltante muerto y cuatro heridos, entre ellos, dos agentes de policía.

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El ministro del Interior turco, Mustafa Ciftci, declaró que los sospechosos llegaron a la ciudad en un vehículo de alquiler procedente de Izmit.

Uno de los asaltantes estaba afiliado a una “organización que explota la región”, sin precisar el nombre del grupo. Medios turcos señalaron que podría tratarse del Estado Islámico , organización cuyos miembros atacaron a la policía en Yalova en diciembre, resultando entonces con tres agentes muertos y nueve heridos.

Según el informe, los atacantes portaban armas de cañón largo. Un reporte inicial en la prensa turca indicaba dos atacantes fallecidos, pero luego fue corregida la información.

No se disponía de información inmediata sobre la identidad de los atacantes ni sobre cuáles podrían haber sido sus motivos.

El video del ataque mostraba a un agresor portando lo que parecía ser un rifle de asalto, con una mochila marrón, y escondiéndose detrás de un autobús mientras intercambiaba disparos con la policía. Un efectivo cae al suelo, aparentemente herido de bala, y luego rueda para refugiarse tras un árbol.

El ministro de Justicia de Turquía, Akin Gurlek, anunció que se ha iniciado una investigación. Haberturk destacó que el consulado ocupa uno o dos pisos dentro del edificio de gran altura.

"Bajo la coordinación de nuestra Fiscalía General y en cooperación con los organismos policiales pertinentes, se sigue trabajando para esclarecer completamente las circunstancias del incidente; la investigación se está llevando a cabo de forma exhaustiva y completa", declaró el ministro Gurlek.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Osint613/status/2041455859989901472?s=20&partner=&hide_thread=false Footage from the scene near the Israeli

Consulate in Istanbul.



You can hear the gunfire.



According to preliminary reports all gunmen have been eliminated. https://t.co/RQf8DbfUil pic.twitter.com/rUlewXI2Ln — Open Source Intel (@Osint613) April 7, 2026

Por su parte, el gobernador de Estambul, Davut Gül, aclaró: "Esta es una medida provocadora. Hay un banco Yap Kredi en esta zona, otros negocios cerca y el consulado en la parte de atrás. No ha habido actividad en el consulado durante aproximadamente dos años y medio. No se está trabajando allí ni reside personal diplomático".

El embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, repudió la balacera: "Estados Unidos condena en los términos más enérgicos el ataque perpetrado hoy contra el Consulado de Israel en Estambul. Los ataques contra misiones diplomáticas constituyen ataques contra el orden internacional y contra los principios que unen a las naciones. Felicitamos a Turquía y a las fuerzas de seguridad turcas por su respuesta rápida y decisiva".