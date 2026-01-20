Otra tragedia ferroviaria en España: descarriló un tren, murió el maquinista y hay 20 pasajeros heridos

El maquinista de un tren murió y 20 pasajeros resultaron heridos luego de que una formación ferroviaria chocara contra un muro de contención. El hecho ocurrió este martes en la ciudad española de Barcelona y se convirtió en el segundo accidente ferroviario registrado en España en un corto período.
Según informaron las autoridades locales, se trató de un tren de Rodalies, correspondiente a la línea R4, que circulaba entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gélida, en la región de Cataluña.
El episodio ocurrió durante la noche y generó una rápida respuesta de los servicios de emergencia. De acuerdo con medios españoles, la línea de emergencias 112 recibió 28 llamados a raíz del siniestro.
En el lugar trabajan 15 dotaciones de bomberos, que participan del operativo de urgencia junto a equipos sanitarios y fuerzas de seguridad. Antes de que se confirmara el fallecimiento del motorman, el alcalde de Gélida había señalado: “Podemos decir que hay entre cuatro y seis personas graves y el resto son leves”.
Las causas del choque en Barcelona permanecen bajo investigación, mientras continúan las tareas de asistencia a los heridos y peritajes en la zona del accidente. Por otra parte, medios locales reportan un tercer accidente ferroviario en la actual jornada, en Maçanet Massanes y Tordera de la provincia de Girona, sin heridos.
Cabe recordar que recientemente se produjo el choque entre dos trenes en Adamuz. Ese caso se registró el domingo y dejó un saldo de 42 víctimas fatales.