OpenAI contratacó y demandó al diario The New York Time por la disputa por derechos de autor

OpenAI contratacó ante la justicia al New York Times (NYT), que lo denunció por violar sus derechos de autor, acusando al diario estadounidense de “piratear” su interfaz de inteligencia artificial (IA) ChatGPT para producir “resultados altamente anómalos”.

OpenAI presentó el lunes un recurso ante la justicia de Nueva York para pedir al tribunal que excluya ciertos elementos y cargos de la denuncia del NYT.

“Contrariamente a las alegaciones (...), ChatGPT no sustituye en modo alguno la suscripción a The New York Times”, argumenta la “start-up” californiana.

A finales de diciembre, el periódico había iniciado acciones legales contra OpenAI y Microsoft, principal inversor de esa compañía emergente que ganó relevancia tras la irrupción de ChatGPT en la industria tecnológica.

El NYT cuestiona los métodos de desarrollo de las plataformas de IA generativa, en particular de ChatGPT, que “se basa en modelos de aprendizaje masivo construidos copiando y utilizando millones de artículos del Times protegidos por derechos de autor”.

La IA generativa, popularizada por ChatGPT, puede producir todo tipo de contenidos (texto, imágenes, líneas de código y más recientemente video, etc.) a partir de una simple consulta en lenguaje cotidiano.

“La verdad (...) es que The Times pagó a alguien para que pirateara los productos de OpenAI. Hicieron falta decenas de miles de intentos para generar los resultados altamente anómalos que constituyen” una de las pruebas de su denuncia, señaló OpenAI en su recurso, presentado ante un tribunal de Nueva York y al que la AFP tuvo acceso.

El NYT “aprovechó ‘bugs’ (errores informáticos)”, “violó los términos de uso” y proporcionó a ChatGPT “partes de los mismos artículos que intentaba obtener”, acusó la compañía. “La gente normal no usa los productos de OpenAI de esta manera”, cuestionó.

OpenAI también afirma que es legal utilizar material protegido por derechos de autor “en la creación de productos nuevos, diferentes e innovadores”, citando jurisprudencia.

En diciembre, el periódico señaló que “para producir periodismo de calidad, The Times invierte una enorme cantidad de tiempo, dinero, experiencia y talento”, y que si se pusiera en duda su “capacidad de obtener ingresos”, la calidad y cantidad de la producción editorial disminuiría.

Otras organizaciones y particulares han interpuesto demandas similares contra empresas de IA generativa, como el autor de “Juego de Tronos”, George R.R. Martin, contra OpenAI.

“OpenAI y los demás demandados en estos pleitos acabarán imponiéndose porque nadie -ni siquiera The New York Times- tiene derecho a monopolizar los hechos o las reglas del lenguaje”, promete OpenAI.