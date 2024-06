Según ChatGPT, estas son las 3 mejores películas argentinas de la historia

La inteligencia artificial ChatGPT dio su veredicto sobre las mejores películas argentinas, seleccionando tres títulos que considera representativos del cine nacional ante el mundo.

A pesar de la subjetividad inherente al gusto cinematográfico, ChatGPT destacó estas obras por su calidad, originalidad y el impacto duradero que han tenido en el cine internacional.

1) El Secreto de sus Ojos (2009)

Encabezando la lista, se encuentra “El Secreto de sus Ojos”, dirigida por Juan José Campanella. Esta película, ganadora del Premio Oscar a la Mejor Película Extranjera, combina magistralmente un misterio policial con una profunda historia de amor.

La trama gira en torno a Benjamín Espósito, un ex oficial de la justicia que decide escribir una novela sobre un caso de violación y asesinato no resuelto que lo ha perseguido durante 25 años. La película destaca por su narrativa no lineal, que alterna entre el pasado y el presente, y por sus personajes complejos interpretados por Ricardo Darín, Soledad Villamil y Guillermo Francella.

El secreto de sus ojos

2) Relatos Salvajes (2014)

En segundo lugar, ChatGPT ha elegido “Relatos Salvajes”, dirigida por Damián Szifron. Esta antología de seis historias independientes está unida por un tema común: la pérdida de control y la violencia latente en la sociedad moderna.

Con un elenco estelar que incluye a Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Darío Grandinetti y Érica Rivas, “Relatos Salvajes” destaca por su humor negro y su aguda sátira social.

'Relatos salvajes'

Cada segmento presenta situaciones cotidianas que se transforman en escenarios de caos y venganza, revelando lo delgada que puede ser la línea entre la civilización y la barbarie.

Ricardo Darín en Relatos Salvajes.

La película fue nominada al Oscar a la Mejor Película Extranjera y ha sido aclamada tanto por la crítica como por el público.

3) Nueve Reinas (2000)

Completa el podio “Nueve Reinas”, un thriller dirigido por Fabián Bielinsky. Esta película de estafadores sigue a dos timadores, Marcos y Juan, interpretados por Ricardo Darín y Gastón Pauls, que se asocian para vender un conjunto de estampillas falsas conocidas como “Nueve Reinas”.

Nueve Reinas

A medida que la historia avanza, se revela un intrincado juego de engaños y traiciones que mantiene al espectador en vilo hasta el sorprendente desenlace.

“Nueve Reinas” es elogiada por su guion ingenioso, sus giros inesperados y la química entre los protagonistas.

