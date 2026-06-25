Oficial: una de las mayores cadenas minoristas abandona el país y pasa a manos de una familia multimillonaria

La autoridad de competencia rumana confirmó que la adquisición de las 460 tiendas no distorsiona el mercado, permitiendo una facturación anual de 3.000 millones.

La autoridad de competencia de Rumania otorgó la aprobación final para la adquisición de Carrefour Rumania por parte de Pavl Holding. Esta operación, valorada en 823 millones de euros, marca la salida oficial de la cadena francesa del país y representa uno de los movimientos comerciales más significativos en el sector de los minoristas regionales.

El consejo de competencia rumano concluyó que el acuerdo no distorsiona la competencia del mercado, cumpliendo con los requisitos de transparencia. Aunque las actividades principales de Pavl Holding y Carrefour no coinciden directamente, la autoridad realizó un análisis detallado antes de dar luz verde a la adquisición.

image ¿Quiénes son los dueños de Pavl Holding y qué es el grupo Dedeman? Pavl Holding es propiedad de los hermanos Drago y Adrian Pavl, figuras centrales en el entorno empresarial rumano. El grupo es ampliamente conocido por su cadena de tiendas de bricolaje y materiales de construcción, Dedeman, pero su cartera de inversiones es extensa. Actualmente, sus intereses abarcan sectores como el comercio farmacéutico, productos para familias, fabricación de materiales de construcción y desarrollo inmobiliario.

Esta adquisición permite al holding local diversificar su presencia en el mercado de consumo masivo. Al integrar una red de supermercados ya establecida, el grupo Pavl pasa de ser un gigante del bricolaje a un actor relevante en la distribución de alimentos y productos básicos. La operación se considera un hito para el capital local rumano frente a las cadenas multinacionales que dominan el sector.

image Cifras y alcance de la transacción de 823 millones de euros Carrefour operaba en Rumania desde 2001, periodo en el cual consolidó su red mediante la compra de las cadenas Billa y Cora. El acuerdo final involucra 460 tiendas de diferentes tamaños, que incluyen hipermercados, supermercados y tiendas de proximidad en todo el territorio nacional. Se estima que estas sucursales generaron una facturación conjunta de aproximadamente 3.000 millones de euros durante el año 2024.

El precio final de la compra se sitúa en los 823 millones de euros, confirmando los informes previos que ubicaban la oferta entre los 750 y 900 millones. Con este paso, se elimina el último obstáculo administrativo para cerrar una transferencia de propiedad que redefine el mapa del comercio minorista en el país. La salida de Carrefour responde a una estrategia de reestructuración de activos internacionales por parte de la firma francesa.