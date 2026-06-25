Cada vez es más popular el cronotrabajo: la tendencia que desafía la regla de llegar temprano a la oficina

Un hospital bávaro ya permite a sus empleados elegir turnos mediante pruebas de cronotipo, reduciendo el agotamiento y mejorando el bienestar físico de la plantilla.

El cronotrabajo se consolida como una alternativa popular a los horarios rígidos de oficina. En lugar de premiar únicamente al que madruga, esta tendencia propone alinear las tareas con el biorritmo personal. Empresas en Alemania ya aplican este modelo para combatir el agotamiento y maximizar el rendimiento intelectual durante los picos naturales de energía.

Tradicionalmente, la cultura corporativa ha valorado el inicio temprano de la jornada como un signo de diligencia. Sin embargo, la investigación demuestra que la capacidad de concentración depende del cronotipo, un patrón biológico que determina si una persona es "alondra" (madrugadora) o "búho" (nocturna). Forzar un horario antinatural genera lo que los expertos denominan jet lag social.

ChatGPT Image 25 jun 2026, 11_52_36 ¿Qué impacto tiene el cronotipo en la salud y el rendimiento laboral? Este conflicto constante entre el reloj interno y las exigencias externas afecta directamente la calidad del sueño. Según estudios publicados en Frontiers in Psychology, la falta de descanso adecuado deteriora la capacidad de reacción, la toma de decisiones y la gestión del estrés. Un análisis japonés con más de 8.000 empleados reveló que los perfiles nocturnos sufren más de "presentismo", trabajando sin ser realmente productivos debido a trastornos del sueño vinculados al horario impuesto.

La implementación práctica de este modelo es una realidad en centros como la Clínica Wartenberg, en Baviera. Allí, el personal puede someterse a un análisis de la raíz del cabello para determinar su cronotipo de forma precisa. Mediante convenios de empresa, los empleados pueden exigir que la planificación de sus turnos respete estas características biológicas, lo que ha resultado en una plantilla más sana y motivada que atiende mejor sus propias necesidades físicas.

image ¿Cómo identificar el cronotipo propio y aplicarlo en el trabajo? Para quienes buscan identificar su ritmo sin análisis de laboratorio, existen herramientas como el cuestionario Horne-Östberg. La autoobservación durante varias semanas también permite detectar cuándo la concentración fluye con mayor facilidad y cuándo aparece el cansancio profundo. Utilizar estos márgenes de maniobra permite trabajar con la propia biología en lugar de luchar sistemáticamente contra ella.

A pesar de sus beneficios, las autoridades laborales advierten sobre el riesgo de la "deslimitación". Una flexibilidad total sin fronteras claras puede diluir la separación entre la vida profesional y privada. El cronotrabajo no implica que cada uno trabaje cuando quiera, sino que se utilicen los espacios de soberanía temporal para optimizar el esfuerzo siguiendo el ritmo de la propia naturaleza.