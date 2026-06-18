¿Nueva moneda? El misterio detrás de una pieza cargada de significado que solo circulará en un país

El Banco Central lanzará una pieza especial de plata y cobre para conmemorar los 150 años de un referente literario nacional, con un diseño cargado de simbolismo.

En julio de este año se pondrá en circulación una nueva moneda de 10 euros. Se trata de una emisión especial diseñada para homenajear el nacimiento de un pilar de la literatura moderna. Aunque es una pieza de colección, cuenta con el respaldo de las autoridades bancarias para ser utilizada como medio de pago oficial.

La moneda está fabricada con una aleación de plata y cobre, con un peso de 18 gramos y un diámetro de 34 milímetros. El diseño ha sido confiado a un reconocido artista y la producción se llevará a cabo en una de las cecas más antiguas y prestigiosas de la región, garantizando un acabado de alta calidad para los interesados.

image La moneda de 10 euros y su curso legal en Eslovaquia El Banco Central de Slovakia ha confirmado que esta pieza de 10 euros rinde tributo al poeta y prosista Ivan Krasko. Krasko, cuyo nombre real era Ján Botto, es considerado uno de los fundadores de la poesía moderna eslovaca. La moneda celebra el 150.º aniversario de su nacimiento, ocurrido en 1876, y conmemora su legado tras su fallecimiento en 1958.

Un detalle crucial es que los países de la eurozona pueden emitir monedas de colección con denominaciones distintas a las estándar, como las habituales de 1 o 2 euros. Sin embargo, estas piezas solo son medios de pago legales en el país que las emite. Por lo tanto, esta moneda de 10 euros solo podrá usarse para transacciones comerciales dentro de las fronteras de Slovakia. No es una moneda de uso común para toda la zona del euro.

image Simbolismo y valor para el coleccionismo numismático El diseño de la pieza, obra de Peter Valach, es rico en detalles alegóricos. En una de las caras aparece el retrato de Krasko junto a sus años de vida. En el reverso se incluyen elementos naturales y fúnebres presentes en su obra literaria: un cuervo, una nube, lluvia y una cruz. También figuran el escudo estatal de la nación, la denominación de 10 euros y la firma del autor bajo su nombre de nacimiento, Ján Botto.

Aunque sea legal usarla en tiendas eslovacas, en la práctica estas piezas no suelen entrar en circulación masiva. Su valor real suele superar el nominal de 10 euros debido a la pureza de los materiales, la limitación de la tirada y la demanda de los coleccionistas. La casa de moneda de Kremnica es la encargada de su acuñación final para asegurar la calidad de la pieza.