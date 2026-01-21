No es una ilusión: la ciencia explica por qué los años pasan cada vez más rápido

¿Sentís que los años vuelan? Descubrí por qué la falta de novedad y el uso de pantallas "acortan" tu vida en el recuerdo. La ciencia explica cómo recuperar la profundidad de tus vivencias.

Millones de personas comparten la sensación de que los años pasan cada vez más rápido.No es un cambio físico en el reloj, ni una ilusión, sino un fenómeno de la psicología cognitiva y la neurociencia. Este proceso revela cómo nuestro cerebro reconstruye la realidad temporal basándose en la atención, la memoria y la rutina.

El cerebro no mide el tiempo de manera objetiva, sino que lo reconstruye a partir de los recuerdos almacenados. Cuando una etapa de la vida está llena de experiencias nuevas, se generan recuerdos diferenciados que hacen que ese período se sienta más largo al recordarlo. Por eso, la infancia parece eterna y la adultez se acelera.

image El "modo automático" y la trampa de la rutina diaria La novedad es el factor central en esta percepción. Cada experiencia nueva exige atención y aprendizaje, dejando una huella profunda en nuestra memoria. Sin embargo, cuando la rutina domina, el cerebro entra en un "modo automático" donde las vivencias se registran sin detalle, provocando que los años se sientan comprimidos.

A esto se suma la atención fragmentada por el uso constante de pantallas y la multitarea. Para consolidar recuerdos claros, se necesita atención sostenida; si esta se dispersa, la memoria se vuelve superficial. Así, tenemos menos material para reconstruir el paso del tiempo, lo que aumenta la sensación de velocidad.

image Estrés y dopamina: los químicos que alteran tu reloj interno El sistema de dopamina, vinculado a la motivación y lo nuevo, también juega su parte. La sobreestimulación actual reduce la sensibilidad a lo cotidiano, dificultando que los días se diferencien entre sí. Sin momentos memorables que separen las semanas, el cerebro percibe que el tiempo se fusiona.

Por último, el estrés prolongado obliga al cerebro a priorizar la eficiencia inmediata. Esto reduce la capacidad de registrar recuerdos detallados, dejando períodos de la vida borrosos y acelerados. La falta de hitos claros, como viajes o celebraciones, refuerza esta compresión temporal. image En conclusión, la ciencia indica que no es que el tiempo haya cambiado, sino que el entorno moderno altera nuestra experiencia psicológica. Los años no son más cortos; simplemente se reduce la cantidad de recuerdos que les otorgan profundidad y sentido.