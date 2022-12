Niño chileno solo habla en inglés, perdió el año escolar y su familia pide ayuda

Un nene de 10 años que nació y vive en Chile protagoniza una historia que se hizo viral en las redes sociales, ya que solo se comunica en inglés, un idioma que jamás estudió y que sus padres ni siquiera manejan. Los ojos de la ciencia están sobre él para estudiar los motivos de un caso pocas veces visto.

Leonardo, quien reside junto a su familia en la comuna de Colina (Región Metropolitana), se crio como cualquier chico, pero con la diferencia que no emitió ninguna palabra hasta sus casi cuatro años.

“Siempre pensamos que era un niño sordomudo. No decía nada, ninguna sílaba. Entonces nos empezamos a preocupar, lo empecé a llevar a la escuela de lenguaje y le hicimos exámenes para saber si era sordomudo, pero no había nada en los oídos”, contó Susana Quinteros, mamá del pequeño, a CHV Noticias.

Ante este panorama y preocupados por lo que le sucedía, los padres acudieron a un equipo multidisciplinario de medicina en el hospital San Juan de Dios. En la primera sesión ocurrió un hecho que cambió sus vidas para siempre. Leo no hablaba castellano, sino que lo hacía directamente en inglés, lengua que en su casa nunca se habló.

“Le mostraron un montón de juguetes y le preguntan el color de unos cubitos de madera, y él responde que ‘green’ y ‘yellow’. Te juro que yo lloraba en la consulta, jamás había escuchado su voz. Desde ahí nunca veía algo en español. No me preguntes cómo, pero ponía en el celular los monitos (personajes animados) en inglés y se reía, con mi marido nos preguntábamos ‘¿será que entiende?’”, dijo Susana.

En la casa, los papás de Leo colocaron carteles por doquier con traducciones de inglés a español para entender las frases más repetidas a diario. Cuando llegó la edad escolar, la situación fue complicada tanto para Leo como para su familia.

“Cuando entró al colegio, tuvimos problemas en las clases de lenguaje, por ejemplo. Le enseñaban las sílabas con las palmas y, por ejemplo, le pedían decir ‘a-zul’ pero mi hijo decía en inglés ‘blue’. Entonces, me mandaban a llamar para que no le enseñara inglés y yo les decía que nunca le enseñé”, reveló la mujer. Claro, Leo tuvo que aprender castellano para adaptarse. Como si fuera un gringo en Chile.

La historia del niño chileno que solo habla en inglés aunque nadie se lo enseñó (Gentileza / CHV Noticias)

“Para mí es un don que hable inglés a la perfección, sin nosotros saber el idioma, ni enseñarle ni haber viajado”, destacó la mamá sobre su hijo, hoy de 10 años y bajo evaluación para determinar si se trata de una persona con alta capacidad.

Las razones detrás del nene chileno que habla solo en inglés

La psicóloga y doctora en Educación Especial, María Paz Gómez, explicó que “mucho de lo que a él le ocurre podría explicarse por alguna condición del espectro autista. Desde el lado del autismo, a esto se le conoce como intereses restringidos y otros le llaman como ‘pasiones’, que son una condición bien típica del autismo que tiene que ver con una motivación muy focalizada, que puede ser intensa e incluso media repetitiva, como que el cerebro tiene un hiperfoco en ciertos temas”.

“En el caso de Leo, y que lo hace bien particular, es que ocurre en inglés, siendo que viene de una familia que no es bilingüe ni mucho menos. Este hiperfoco del cerebro está puesto en su infancia, seguramente en todo lo que tenga que ver con tablets, programas, televisión o videojuegos”, fundamentó.

La historia del niño chileno que solo habla en inglés aunque nadie se lo enseñó (Gentileza / CHV Noticias)

“Lo estamos evaluando por esos rasgos, por esas características cognitivas que también es un fenómeno bien particular. Se trata de un funcionamiento cognitivo superior respecto a los pares, que tiene que ver mucho con -por ejemplo- ser más rápido, entender mejor y más profundo ciertos contenidos, tener menos densidad de repetición, un cerebro mucho más plástico y flexible”, describió la especialista sobre el niño.

El nene chileno que solo habla inglés perdió el año escolar

Este año, Leo la pasó mal en la escuela. Su papá, Reinaldo Cid, estuvo con una condición grave tras dar positivo a Covid-19. “Fui a hablar al colegio para explicarle nuestro caso y saber si la presencialidad era obligatoria, para que pueda tener clases telemáticas (…) Me dijeron que ‘no, no se puede’”, dijo la madre del niño.

En medio de esta situación se dieron los estudios sobre Leo, quien podría ser considerado de alta capacidad.

“Voy al colegio nuevamente, le conté esto y pensé que se iban a alegrar (…) pero el director me dijo ‘sabe qué, en este colegio hablamos en español y no en inglés, así que no conozco a estos niñitos y necesito que venga a clases’. Nuevamente intenté explicarle, pero no hubo solución, ni acogida ni ningún gesto de amabilidad. Así que me lo llevé”, lamentó Susana.

Por esta razón, Leo perdió el año escolar. Sus familiares no pudieron ingresarlo a un colegio bilingüe, ya que en su mayoría son particulares y no se rigen por el Sistema de Admision Escolar, lo cual implica un alto costo mensual.

“Me ha costado un montón. Este año he llorado mucho (…) Veo que hay un potencial en él que no se lo inventé, que no se lo impuse. Es algo que le nace, que le gusta y que lo va a hacer siempre”, manifestó la mamá.

“Somos una familia de clase media, de esfuerzo. Trabajamos en la feria, tenemos pizza con masa casera y gracias a Dios nos va bien. Entonces no somos de dinero, para nosotros es importante sacarlo adelante porque mañana yo no voy a estar y necesito darle las herramientas para que se desarrolle cuando esté grande”, cerró la mujer en el reportaje.