New York: Tiroteo en Times Square deja tres heridos y un adolescente detenido

La madrugada del sábado, alrededor de la 1:20 hora local, un tiroteo interrumpió la tranquilidad de Times Square, uno de los puntos más concurridos de la ciudad de Nueva York . El hecho ocurrió en la intersección de West 44th Street y la Séptima Avenida, tras una disputa que terminó en violencia.

Incendio en Los Ángeles: más de 2.000 hectáreas arrasadas y miles de personas evacuadas

Un adolescente de 17 años abrió fuego contra las cientos de personas que estaban en el icónico esquina de la "Gran Manzana". Entre el pánico y las corridas masivas, afortunadamente, el tirador, solo hirió a tres personas. El menor fue detenido por la policía poco después. Las víctimas, dos hombres y una joven, fueron trasladadas al hospital y se encuentran en condición estable.

Según informó la policía neoyorquina, el atacante, un menor de 17 años, fue detenido poco después del incidente. En su poder se recuperó un arma de fuego. Por el momento, no se ha formalizado la acusación en su contra.

Las víctimas, identificadas como una joven de 18 años con una lesión en el cuello, un hombre de 19 años y otro de 65 con heridas en las extremidades inferiores, fueron trasladadas al Hospital Bellevue en New York . Allí se constató que las tres personas se encuentran en condición estable.

Videos difundidos en redes sociales muestran escenas de pánico, con personas corriendo para ponerse a salvo en medio de la confusión.

Tras el hecho, las autoridades cerraron parte de la Séptima Avenida y Broadway. Más de una docena de vehículos policiales se desplegaron en la zona mientras se desarrollaban las investigaciones.

El incidente se produce en un contexto de debate político en la ciudad, donde la seguridad en espacios públicos forma parte central de la campaña por la alcaldía.

A finales del mes pasado, otro hecho violento sacudió Manhattan, cuando un hombre armado asesinó a cuatro personas antes de quitarse la vida en un rascacielos. Pese a estos casos, el NYPD informó que 2025 registra la cifra más baja de tiroteos y muertes violentas en la historia de la ciudad.