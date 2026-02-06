Murió un argentino que combatía como voluntario en Ucrania durante un ataque ruso

Un argentino que combatía como voluntario en el ejército de Ucrania murió durante un ataque ruso con drones y misiles en la región de Járkov.

La víctima fue identificada como Cristian Irala , un joven de 27 años que falleció durante enfrentamientos entre fuerzas ucranianas y rusas , en la citada ciudad situada en el noroeste de Ucrania.

Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, un combatiente que participaba de la misma misión señaló que la unidad en la que se encontraba Irala fue detectada durante el avance, tras lo que fue atacada primero con drones y luego con misiles.

Cristian Airala era oriundo de Puerto Iguazú y utilizaba la chapa de guerra “Machete”. Según medio oficiales, contaba con experiencia previa en el Ejército Argentino y se había incorporado en el marco del alistamiento de voluntarios extranjeros que se suman formalmente a las fuerzas armadas ucranianas.

La muerte del joven se suma a la de otros ciudadanos argentinos fallecidos desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania.

Argentinos fallecidos en Ucrania

El pasado 30 de octubre, tres soldados argentinos que viajaron a Ucrania, se unieron al ejército y estaban en el frente de batalla en la región de Sumy fueron asesinados por Rusia tras un ataque mediante el uso de drones.

Las víctimas fueron Jose Adrián Gallardo (53), conocido como “Rogy” por su alias de guerra; Ariel Achor (25), con alias “Merlo”; y Mariano Franco (47) identificado como “Sisu”.

Se trataba de la primera misión de asalto que realizaban sobre la "línea cero", el punto de máximo enfrentamiento entre las tropas. Los tres se habían enlistado en el ejército ucraniano en septiembre. Según Infobae, ninguno tenía formación del Ejército Argentino ni habían integrado sus filas.

Estas muertes sumadas con La muerte de los tres soldados se suma a la de Emmanuel Vilte, alias "Coca" de 35 años. Él estaba en Ucrania desde el 2022 y falleció en junio del 2025.

Con el fallecimiento de Irala, ya son al menos cinco los argentinos que murieron mientras combatían como voluntarios en el Ejército ucraniano.