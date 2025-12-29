29 de diciembre de 2025 - 21:25

Murió Cecilia Giménez, la mujer que convirtió el Ecce Homo de Borja en un fenómeno mundial

La autora del célebre repintado del Ecce Homo falleció a los 94 años en Borja. Las autoridades locales destacaron su generosidad y el impacto positivo que la obra tuvo en la comunidad.

Falleció a los 94 años Cecilia Giménez, autora del histórico repintado del Ecce Homo.

Por Redacción

Cecilia Giménez, conocida mundialmente por el singular repintado del Ecce Homo en el santuario de la Misericordia de Borja (Zaragoza - España), falleció este lunes a los 94 años. El deceso se registró en la residencia de ancianos de la mencionada localidad.

La noticia fue confirmada por el intendente del municipio, Eduardo Arilla, quien expresó que para Borja “es una gran pérdida” y destacó el profundo cariño que la comunidad le tenía. “Se marcha una de las personas más queridas de Borja”, afirmó el jefe comunal en declaraciones al Heraldo de Aragón.

Arilla subrayó además que la inesperada repercusión del Ecce Homo permitió canalizar recursos que beneficiaron directamente al pueblo. En ese sentido, recordó que los ingresos generados por el turismo impulsado por la obra hicieron posibles mejoras en la Residencia de la tercera edad Hospital Sancti Spiritus, así como becas para residentes que no podían afrontar los costos de estadía.

Giménez alcanzó notoriedad internacional luego de intervenir una pintura religiosa con la intención de restaurarla. Lo que inicialmente fue interpretado como un error artístico terminó transformándose, con el paso del tiempo, en un emblema cultural y un atractivo turístico de alcance global, cambiando para siempre la historia del pequeño pueblo aragonés.

El "restaurado" Eccehomo de Borja ilustrará la botella de un vino solidario
El "restaurado" Ecce homo de Borja.

Lejos de desaparecer, la obra adquirió una identidad propia, y los trazos aplicados por Giménez le otorgaron una estética singular que continúa despertando interés y debate. Así, la mujer que nunca buscó fama dejó un legado inesperado que trascendió fronteras y redefinió el vínculo entre arte, comunidad y cultura popular.

