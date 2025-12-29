Murió Cecilia Giménez, la mujer que convirtió el Ecce Homo de Borja en un fenómeno mundial

La autora del célebre repintado del Ecce Homo falleció a los 94 años en Borja. Las autoridades locales destacaron su generosidad y el impacto positivo que la obra tuvo en la comunidad.

Cecilia Giménez, conocida mundialmente por el singular repintado del Ecce Homo en el santuario de la Misericordia de Borja (Zaragoza - España), falleció este lunes a los 94 años. El deceso se registró en la residencia de ancianos de la mencionada localidad.

La noticia fue confirmada por el intendente del municipio, Eduardo Arilla, quien expresó que para Borja “es una gran pérdida” y destacó el profundo cariño que la comunidad le tenía. “Se marcha una de las personas más queridas de Borja”, afirmó el jefe comunal en declaraciones al Heraldo de Aragón.

Embed La pintora de la fallida restauración del Ecce Homo de Borja, Cecilia Giménez, ha fallecido a los 94 años de edad



Saltó a la fama mundial en 2012 cuando repintó una dañada obra en una iglesia de la localidad, en el Santuario de la Misericordia pic.twitter.com/ZJJtFo064X — RTVEAragón (@RTVEaragon) December 29, 2025 Arilla subrayó además que la inesperada repercusión del Ecce Homo permitió canalizar recursos que beneficiaron directamente al pueblo. En ese sentido, recordó que los ingresos generados por el turismo impulsado por la obra hicieron posibles mejoras en la Residencia de la tercera edad Hospital Sancti Spiritus, así como becas para residentes que no podían afrontar los costos de estadía.

Giménez alcanzó notoriedad internacional luego de intervenir una pintura religiosa con la intención de restaurarla. Lo que inicialmente fue interpretado como un error artístico terminó transformándose, con el paso del tiempo, en un emblema cultural y un atractivo turístico de alcance global, cambiando para siempre la historia del pequeño pueblo aragonés.