Murió al chocar en la misma moto en la que había muerto su hijo un mes antes

Una mujer de 51 años murió al chocar en la misma motocicleta en la que había fallecido su hijo un mes antes. Diane Everett quería honrar la memoria de su hijo al manejar el mismo vehículo que el tanto amaba.

Ocurrió en el 2021 al suroeste de Loveland, en California del Sur. Everett viajaba a bordo de una Honda CBR 2012 junto a un grupo de motociclista. En la misma caravana estaban Joshua Everett y su hermana Amanda Everett, también hijos de Diane.

Michael Everett - Facebook

Los jóvenes iban atrás del grupo. En un momento del recorrido vieron que los otros motociclistas comenzaban a bajar la velocidad. “A medida que nos acercábamos, pude ver partes de la moto y creo que ambos sabíamos lo que sucedió”, dijo Joshua.

Según informó The Fort Collins Coloradoan, Everett viajaba hacia el Oeste por Larimer County Road 12 y tomó mal una curva hacia la izquierda, chocó contra una zanja y salió expulsada. Horas más tarde fue declarada muerta en el UCHealth Medical Center of the Rockies en Loveland.

“Creo que ella estaba luchando en la escena para mantenerse con vida, pero al mismo tiempo no creo que quisiera regresar, sino que sintió el espíritu de mi hermano pequeño y eligió estar con él”, dijo Joshua.

Michael Everett - Facebook

“Estaba sufriendo después de la muerte de Michael, pero fue tan valiente que no lo dejó ver. Sé que mi mamá está feliz y en un lugar mejor, ya no sufre ‘’. Diane Everett tenía 51 años y su hijo Michael Jr. 23 años cuando falleció.

Seguí leyendo