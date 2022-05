Mujeres arrancaron unas plantas por su forma fálica para burlarse y generaron polémica: es una especie en peligro de extinción

El Gobierno de Camboya emitió una advertencia tras viralizarse un video en el que se ve a tres mujeres arrancando y posando con unas plantas carnívoras con forma fálica. En la grabación, las chicas aparecen bromeando sobre la semejanza entre las flores y los genitales masculinos mientras sostienen en sus manos la planta.

El Ministerio de Medioambiente del país asiático compartió la semana pasada en sus redes sociales las imágenes de las jóvenes para crear consciencia de que, pese a que las plantas tengan un aspecto que puede convertirlas en objeto de bromas, su supervivencia debe ser preservada ya que están en peligro de extinción, detalla RT.

“¡Lo que están haciendo está mal, por favor no lo vuelvan a hacer en el futuro! Gracias por amar los recursos naturales, pero no los arranque para que no se destruyan!”, solicitó el organismo, que no presentó ninguna denuncia oficial contra las protagonistas del clip.

Las plantas en cuestión pertenecen a una especie de Nepenthes, un género que crece comúnmente en las regiones montañosas del oeste de Camboya. Estas plantas tropicales, apodadas como ‘planta del pene’, son carnívoras y sus cuerpos cilíndricos contienen un fluido ácido con el que matan a los insectos que entran en su interior, atraídos por el néctar secretado.

Neth Pheaktra, el portavoz del Ministerio de Medioambiente, explicó que en Camboya crecen cinco especies de Nepenthes, y que todas ellas están protegidas por la ley. Añade que recientemente esta planta atrae a los turistas y los lugareños, ansiosos por hacerse fotos con ella. “Esto ha estado sucediendo muy recientemente y se estaba extendiendo en línea, lo que podría provocar un mal comportamiento por parte de otros visitantes”, advirtió, citado por The New York Times.