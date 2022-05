Un ex participante de “Cuestión de Peso” no tiene trabajo y vende pantuflas para llegar a fin de mes

Luis Zerda es un ex participante de “Cuestión de Peso”. En varias oportunidades contó que nadie le daba trabajo por su sobrepeso, por eso decidió convertirse en emprendedor y rebuscársela para llegar a fin de mes. En 2021 se lo vio vendiendo ojotas y gomones por las redes sociales y ahora ofrece pantuflas al por mayor.

“Se venden en bolsones de una docena. De mujer los talles van del 35 al 40, y de hombre del 40 al 44. Excelente precio para revender”, publicó junto a varias imágenes de la mercadería.

En diálogo con TN, remarcó que necesita ser operado con urgencia. Hace tiempo que viene luchando para que le hagan un bypass gástrico pero todavía no obtuvo respuestas. “Todo quedó en promesas, pero ahora tengo mejor ánimo. No hay camino de nada, me usaron políticamente”, afirmó.

Luis vende pantuflas para llegar a fin de mes.

La preocupación de sus seguidores

A finales de agosto de 2021, Zerda hizo un posteo en sus redes sociales que preocupó a sus seguidores, ya que contó que estaba internado. “Me siento con ganas de dar pelea. Quiero agradecer a los médicos que están haciendo un gran trabajo. Sé que es un largo camino, pero hoy estoy decidido. Gracias a todos siempre por la buena onda”, escribió en un mensaje.

En ese momento fue hospitalizado por una infección provocada por hongos que se formaron en los pliegues de la piel. Para llevar un poco de tranquilidad, el ex participante del ciclo de eltrece expresó: “Estoy bien gente. Hoy el hospital es el mejor lugar donde puedo estar. Es cerquita de mi casa así que me pueden venir a visitar mis familiares. Vamos de apoco... paso a paso”.

En posteos anteriores, Luisito contó que pesaba más de 300 kilos y necesitaba una cirugía bariátrica con urgencia para mejorar su calidad de vida. También le habló a Omar Perotti, gobernador de Santa Fe. “Tengo miedo de acostarme y mañana no poder levantarme de la cama”, se sinceró.

Luis afirmó que necesita con urgencia un bypass gástrico.

El paso de Luis por “Cuestión de Peso”

Luis entró a Cuestión de Peso el 8 de diciembre de 2010 con 24 años. Su único deseo era adelgazar para llevar una vida más saludable. Cuando quedó eliminado su balanza marcaba 144 kilos y solo le faltaron 10 para recibir el alta. “Nunca me pude mantener. Mi peso posible creo que es 110. Si bien nunca llegué a ese número, estimo que con la cirugía lo voy a lograr”, señaló.