Mueren tres soldados en Siria por un ataque israelí

Al menos tres soldados han muerto y otros tres han resultado heridos este domingo en Siria debido a un ataque israelí con misiles. Fuentes militares citadas por la agencia estatal siria de noticias, SANA, han informado de que la agresión ocurrió alrededor de las 20:50 hora local.

Los misiles se habrían lanzado desde el espacio aéreo libanés, desde el sureste de Beirut, y habrían apuntado a zonas rurales de la capital del país, Damasco, y la ciudad costera de Tartus.

Los medios de defensa aérea habrían derribado algunos de los misiles, pero los que no pudieron ser interceptados causaron, además de las víctimas, pérdidas materiales. Por su parte, Israel no ha hecho comentarios sobre dichos ataques en Siria, según ha señalado el periódico The Times of Israel.

El Observatorio de Siria de Derechos Humanos (SOHR por sus siglas en inglés) ha indicado que el ataque israelí tuvo como objetivo una base de defensa aérea del Ejército sirio en el área de Abo Afsa, a cinco kilómetros al sur de Tartus. Además, según el seguimiento de los ataques realizado por SOHR, en dicha base suelen encontrarse milicias iraníes.

Asimismo, SOHR ha remarcado que este ataque israelí es el número 19 en territorio sirio desde que comenzó el año, aunque no detalló cuántas víctimas se suman con este último.