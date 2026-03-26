26 de marzo de 2026 - 19:02

Melania Trump sorprende al aparecer junto a un robot humanoide durante una cumbre sobre educación

La primera dama estadounidense presentó a "Figure 03", un avanzado autómata impulsado por inteligencia artificial, ante líderes de 45 naciones en el marco de su iniciativa global para empoderar a la infancia mediante la tecnología.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump se mostró junto a un robot mientras pronuncia un discurso en la mesa redonda de la Cumbre de la Coalición Global Fomentando el Futuro Juntos, celebrada en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C.,

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump se mostró junto a un robot mientras pronuncia un discurso en la mesa redonda de la Cumbre de la Coalición Global "Fomentando el Futuro Juntos", celebrada en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C.,

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EFE/EPA/SHAWN THEW
Por Redacción Mundo

En un evento sin precedentes en la Casa Blanca, la primera dama Melania Trump captó la atención internacional este miércoles 25 de marzo al aparecer acompañada por un robot humanoide durante la clausura de la cumbre global de su iniciativa "Fostering the Future Together" (Fomentando el futuro juntos). El encuentro, celebrado en el Salón Este, reunió a representantes de 45 países y directivos de 28 empresas tecnológicas líderes, marcando un hito en la diplomacia y la promoción de la innovación educativa.

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El protagonista de la jornada, junto a la primera dama, fue Figure 03, un humanoide de tercera generación desarrollado por la empresa californiana Figure AI.

Melania Trump y la máquina caminaron juntos por una alfombra roja ante la mirada de homólogas de todo el mundo, incluyendo a Brigitte Macron (Francia), Sara Netanyahu (Israel) y Olena Zelenska (Ucrania). "Es justo decir que eres mi primer invitado humanoide fabricado en Estados Unidos en la Casa Blanca", bromeó la primera dama durante la presentación.

La IA con rostro humano

Durante su intervención, Figure 03 demostró sus capacidades al escanear al público y ofrecer saludos en más de 10 idiomas, dirigiéndose a los líderes en sus lenguas nativas. El robot expresó su honor por participar en el movimiento para empoderar a los niños a través de la educación y la tecnología antes de retirarse de la sala.

Embed - Un robot humanoide acompañó a Melania Trump en la apertura de una cumbre educativa

Melania Trump enfatizó que la próxima generación estará definida por la inteligencia artificial (IA) personificada. "El futuro de la IA está personificado: tendrá forma humana", afirmó, señalando que pronto estos avances pasarán de los teléfonos móviles a humanoides que servirán como educadores en el hogar. Este enfoque busca, según la primera dama, cultivar las habilidades necesarias para que los jóvenes tengan éxito en un mundo que evoluciona rápidamente, priorizando el bienestar infantil por encima de fronteras geográficas o prejuicios locales.

Alianza tecnológica global

La cumbre no solo destacó por la presencia robótica, sino también por el nivel de los asistentes. Entre los participantes se encontraban ejecutivos de gigantes tecnológicos como OpenAI, Google, Meta, Microsoft y xAI. La agenda se centró en cuatro pilares: herramientas de tecnología educativa, alfabetización digital, seguridad en línea y el uso responsable de la IA en las aulas.

Sobre este último punto, la secretaria de Educación, Linda McMahon, subrayó que la IA debe complementar, mas no sustituir, la instrucción centrada en el ser humano, mediante aplicaciones como simulaciones inmersivas y sistemas adaptativos de enseñanza.

Este evento es una extensión de la campaña "Be Best", iniciada por Melania Trump en 2018, la cual ha evolucionado para incluir la seguridad digital y el empoderamiento mediante la innovación tecnológica. Con esta cumbre, la Casa Blanca busca consolidar una coalición internacional que integre a instituciones educativas y empresas líderes para asegurar un desarrollo digital seguro y eficaz para la infancia global.

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