Megaobra submarina en China: construirán un túnel ferroviario bajo el mar para unir dos penínsulas en minutos

China puso en marcha la planificación del Bohai Strait Tunnel, un ambicioso sistema ferroviario de alta velocidad que cruzará por debajo del mar. El proyecto busca conectar las ciudades de Dalian y Yantai, permitiendo que trenes bala circulen a 250 kilómetros por hora para reducir un viaje de ocho horas a solo cuarenta minutos.

Para entender la magnitud de la obra, hoy cruzar de una península a otra exige seis horas por tierra o más de ocho en ferry. El nuevo trazado de 123 kilómetros integrará la red nacional de alta velocidad, eliminando la necesidad de cambiar de vagón entre los tramos terrestres y los submarinos para personas y mercancías.

image Ingeniería de vanguardia y seguridad ante fallas sísmicas La construcción requiere una inversión estimada de hasta 300.000 millones de yuanes. El diseño técnico es sumamente complejo: contempla tres galerías paralelas. Dos de ellas estarán destinadas al tránsito constante de los trenes, mientras que la tercera, ubicada en el centro, servirá exclusivamente para operaciones de mantenimiento y protocolos de emergencia.

Los ingenieros enfrentan desafíos extremos, como la creación de un sistema impermeable con ventilación constante en un entorno de alta presión marina. Además, la zona elegida para el cruce presenta fallas sísmicas activas y una geología marina inestable. Por este motivo, el plan oficial incluye sensores de filtraciones avanzados y centros de control que operarán en tiempo real.

image La fecha estimada para su inauguración Aunque las proyecciones indican que el servicio podría estar operativo recién en el año 2035, el impacto económico ya se analiza en la región. Se espera que la fase de construcción genere miles de empleos directos y fortalezca los corredores logísticos estratégicos destinados tanto al comercio interno como a las exportaciones del gigante asiático.

Este tren no solo acortará distancias para los ciudadanos chinos, sino que funcionará como un nodo fundamental para la eficiencia en el transporte de bienes. Con esta innovación, China reafirma su posición actual como la nación que más invierte y desarrolla su estructura ferroviaria a nivel global, apostando por soluciones tecnológicas que desafían los límites de la geografía.