Malasia vs. Meta: acusan a la empresa matriz de Zuckerberg por contenido indeseado en sus redes

La Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia (MCMC, por sus siglas en inglés) anunció este viernes que tomará “medidas definitivas o acciones legales contra Meta”, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, debido a su reticencia a retirar “contenidos no deseados” de su plataforma Facebook.

En una nota de prensa, la comisión señaló que, recientemente, “Facebook se ha visto afectada por un volumen significativo de contenidos no deseados relacionados con aspectos de raza, royalty, religión (3R), difamación, suplantación de identidad, apuestas en línea y anuncios fraudulentos”. En respuesta, la comisión informó que se puso en contacto con Meta para que “eliminara estos contenidos dañinos de su plataforma”.

Sin embargo, la comisión indicó que “Meta no tomó las medidas suficientes para abordar el problema de los contenidos no deseados en su plataforma y no ha cooperado completamente con los esfuerzos para eliminar dichos contenidos a pesar de las repetidas solicitudes de la MCMC”. La comisión calificó de “lenta e insatisfactoria” la respuesta de Meta y recalcó que “no respondió a la urgencia del asunto” y que “ha generado una creciente preocupación y escrutinio público”.

La MCMC enfatizó que “no tiene más opción que tomar medidas definitivas o acciones legales contra Meta como una medida para garantizar que las personas estén seguras y protegidas en la esfera digital, ya que no hay suficiente cooperación” por parte de esta.

La comisión argumentó que la acción es “necesaria para promover la responsabilidad por la seguridad cibernética y mejorar la protección del consumidor contra los daños en línea, incluidas las actividades fraudulentas y las estafas”.

La MCMC recordó es “totalmente intolerante con cualquier abuso continuo y creciente de las plataformas en línea y las telecomunicaciones, la red o las instalaciones en línea para actividades cibernéticas maliciosas, phishing o cualquier contenido que amenace la estabilidad racial, la armonía social y desafíe el respeto por los Gobernantes”.