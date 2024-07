Maduro acusó a líderes opositores por “la violencia, heridos y fallecidos” en Venezuela y pide su detención

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, responsabilizó al opositor Edmundo González Urrutia por “la violencia criminal” que ha dejado “heridos y fallecidos” en Venezuela, luego de las elecciones del domingo en las que el mandatario fue proclamado ganador y que la oposición reclama como fraudulenta.

“Lo hago responsable señor González Urrutia de todo lo que está sucediendo en Venezuela, de la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción. Usted será el responsable directo señor González Urrutia y la señora (María Corina) Machado, y la justicia va a llegar”, aseveró Maduro en una intervención este martes en el palacio presidencial de Miraflores.

En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, pidió hoy que vayan a prisión los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quien fue candidato a presidente en las últimas elecciones.

“Cuando digo jefes no me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que estás intentando imponer en Venezuela”, expresó Rodríguez, según reprodujo CNN.

Denunciaron un golpe de Estado

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró hoy que en el país está en marcha un intento de “golpe de Estado” impulsada por grupos de extrema derecha con aliados internacionales.

“Golpe de Estado apoyado en las redes sociales y apoyado por el imperialismo norteamericano y sus aliados externos e internos”, señaló Padrino López, en un pronunciamiento junto al Alto Mando Militar venezolano.

La líder opositora venezolana María Corina Machado (2-i) y el candidato a la presidencia de Venezuela Edmundo González Urrutia (d) participan en una manifestación de apoyo este martes, en Caracas (Venezuela). Miles de venezolanos se han concentrado este martes en Caracas, en un acto convocado por la oposición mayoritaria, para rechazar por segundo día consecutivo lo que consideran es un fraude en los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), que en la víspera proclamó a Nicolás Maduro como presidente reelecto con el 51,2 % de los votos. Foto: EFE/ Henry Chirinos

Padrino López dio lectura a un comunicado en el que señaló que en este contexto, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se ha puesto al frente junto a las instituciones y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para derrotar la intentona golpista.

El ministro para la Defensa aseveró que detrás de las desestabilización hay una “estructura internacional” que invierte cientos de millones de dólares para “desacreditar” la jornada electoral del pasado domingo 28 de julio.

Ratificó el “compromiso irreductible” de la FANB con la paz y su disposición de actuar con contundencia para preservar el orden interno, en el territorio venezolano.

“Actuaremos con contundencia (...) para preservar el orden interno en todo el territorio nacional, siempre en el marco de la Constitución y las leyes”, sostuvo. Padrino López hizo referencia a los disturbios ocurridos en diversas ciudades del país y señaló que dichas acciones forman parte del plan emprendido por sectores que no terminan de entender “la vocación pacífica del pueblo venezolano”.

Sostuvo que como consecuencia de los actos violentos han resultado heridos 23 efectivos militares y 25 policías, así como un militar asesinado por arma de fuego en la ciudad de Maracay, en la región norte de Venezuela.