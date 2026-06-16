Impsa, la primera empresa privatizada en el Gobierno de Milei, retoma una obra clave en Venezuela

Tal como Jorge Salcedo, presidente de Impsa , le había adelantado a Los Andes en el marco del Foro de Inversiones y Negocios de Mendoza , la compañía firmó un acuerdo con el Gobierno de Venezuela para terminar la Central Hidroeléctrica Tocoma y ejecutar diversas obras estratégicas dentro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de dicho país.

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“En materia de hidroelectricidad, este año tuvimos un evento geopolítico que nos ha beneficiado mucho, que básicamente fue el del 3 de enero, en Venezuela. Uno de los contratos que heredamos es una central hidroeléctrica en ese país, de 2.200 megavatios”, había detallado Salcedo a principios de marzo.

“Nosotros ya tenemos fabricadas dos turbinas Kaplan, de 225 megavatios cada una , y estamos trabajando con el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro para obtener autorizaciones y poder proveer esas turbinas en el muy corto plazo para generar energía en Venezuela . Es un proyecto muy importante”, contó a Los Andes en ese momento.

“Hemos suscrito un acuerdo histórico con IMPSA, reconocida empresa latinoamericana, para culminar la Central Hidroeléctrica Tocoma y avanzar en trabajos del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que permitirán sumar 2.640 megavatios al país”, publicó la Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios de Venezuela en la red X.

Embed - "Uno de nuestros grandes orgullos en IMPSA es el grupo de soldadores que tenemos". Jorge Salcedo

La publicación fue retomada por el gobernador Alfredo Cornejo , quien resaltó que “ IMPSA vuelve a ser protagonista de grandes obras de infraestructura en el mundo . Tras un enorme esfuerzo para su recuperación y recomposición, la histórica empresa mendocina firmó hoy un acuerdo con el gobierno de Venezuela para participar en la culminación de la Central Hidroeléctrica Tocoma y en obras estratégicas del sistema eléctrico venezolano”.

Recordó que la empresa tiene 115 años de trayectoria, presencia en más de 40 países y supera los 180 proyectos hidroeléctricos desarrollados. Resaltó que cuenta con la experiencia y la capacidad para ejecutar obras complejas con tecnología mendocina y una sólida red de proveedores locales.

“Es una buena noticia para Mendoza, para la industria argentina y para todos los que creemos que el conocimiento, la innovación y el trabajo son la base del desarrollo”, celebró.

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Recuperación de una obra inconclusa

Los proyectos en Venezuela se encontraban paralizados desde hace más de una década debido a problemas de financiamiento y falta de pagos. De hecho, los contratos con ese país fueron uno de los motores de la expansión de Impsa a partir de 2004, y también uno de los principales motivos de sus dificultades financieras.

La metalúrgica mendocina debía proveer diez turbinas Kaplan de 223 megavatios, reguladores de potencia y diez generadores de 230 MVA, por un monto total de US$ 1.390 millones.

Al inicio, el proyecto avanzó según lo previsto. Pero en 2013, cuando la estatal venezolana Corpoelec entró en crisis y dejó de pagar lo estipulado, las obras se frenaron. Muchas de las turbinas quedaron en el predio en Godoy Cruz.

Sin embargo, a principios de este año, la empresa obtuvo una licencia especial de los Estados Unidos que le permitió destrabar las gestiones para exportar e instalar equipamiento tecnológico.

El plan de trabajo no solo se centra en Tocoma, sino que también incluye la rehabilitación de equipos en la central Macagua, consolidando la presencia técnica de la firma en instalaciones estratégicas para el suministro energético venezolano.

Impsa - Venezuela

Momento clave para Impsa

Este acuerdo se produce en un momento de transformación para la compañía fundada en 1907. En febrero de 2025, Impsa se convirtió en la primera empresa privatizada durante el Gobierno de Javier Milei. El 84,9% de las acciones, anteriormente en manos del Estado Nacional y de la provincia de Mendoza, fueron transferidas al consorcio Industrial Acquisitions Fund (IAF), liderado por la firma estadounidense ARC Energy.

La operación implicó una capitalización de US$ 27 millones y la homologación de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial para reestructurar una deuda cercana a los US$ 583 millones.