17 de febrero de 2026 - 21:15

Luego de más de un siglo en construcción, la Sagrada Familia podría estar terminada en 2036

La basílica de Barcelona, iniciada en 1882, avanza hacia su etapa final y prevé inaugurarse en 2036, convirtiéndose en la iglesia más alta del mundo.

Según los avances en la construcción de la Sagrada Familia, su inauguración podría ser para 2036, un siglo y medio después de su inicio.&nbsp;

Según los avances en la construcción de la Sagrada Familia, su inauguración podría ser para 2036, un siglo y medio después de su inicio. 

Foto:

Por Redacción Mundo

La Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona ha tenido grandes avances de construcción en este último tiempo, lo que permite proyectar una fecha para la culminación de sus estructuras principales, aunque no se espera que la totalidad del proyecto finalice hasta el año 2036.

Leé además

La Virgen gigante que quieren construir en Rivadavia

El proyecto del monumento a la Santa Madre volvió a escena con una peregrinación en Rivadavia

Por Enrique Pfaab
Restricciones y cobros extra buscan limitar el ingreso de turistas a Italia. 

Medidas extremas en Italia: restringen grupos de turistas y cobran por ver monumentos históricos

Por Cristian Reta

Esta obra iniciada por el reconocido arquitecto, Antoni Gaudí, inició en 1882 y continúa realizándose a pesar de que el artista no pudo terminarlo. Sin embargo, su legado permanece y luego de más de 140 años desde la colocación de la primera piedra, la construcción de la iglesia entra en su etapa final.

Embed

En 10 años la Basílica de Barcelona estaría lista

Actualmente, las tareas se centran en la colocación del último brazo de la cruz que coronará la torre de Jesús. Este avance se inaugurará el próximo 10 de junio, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Gaudí y se prevé la presencia del Papa León XIV. Tras este evento, la basílica abordará la construcción de la tercera y última fachada del templo: la fachada de la Gloria.

sagrada familia X

El director general de la basílica, Xavier Martínez, considera "factible" poder completar esta fase en una década y concluir la obra de Antonio Gaudí.

"Siendo optimistas, creemos que en un período de diez años la fachada de la Gloria podría estar finalizada. Ese es nuestro objetivo", ha explicado Martínez en una entrevista en EFE. Ha explicado que esto depende de que el flujo de turismo se mantenga estable y no surja "ninguna sorpresa" como la pandemia de Covid-19, la cual paralizó las obras "estuvimos prácticamente tres años sin construir", recuerda.

Si el cronograma se cumple según lo previsto, la Sagrada Familia podría estar totalmente lista en 2036, un siglo y medio después de su inicio.

La iglesia más alta del mundo

La fisonomía de la basílica ha evolucionado drásticamente en los últimos quince años; ya se han completado las cuatro torres de los evangelistas y la de la Madre de Dios. En los próximos días, la torre de Jesús se convertirá en el punto más alto del conjunto, alcanzando los 172,5 metros de altura, convirtiéndose en el edificio religioso más elevado de Europa.

cruz sagrada familia

La enorme cruz que coronará el templo tiene 17 metros de altura y 13,5 de anchura. Uno de los detalles más esperados es el uso de cerámica blanca esmaltada y vidrío. "Las piezas son de color blanco esmaltado, ya que Gaudí quería que la Cruz brillase de día y diera luz de noche", afirmaron desde las redes sociales de la institución.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En 2026 habrá más obra pública en Mendoza, por los fondos del resarcimiento, pero con precios más bajos

Construcción: habrá más obra pública en Mendoza, pero con baja rentabilidad

Por Sandra Conte
La venta de insumos para la construcción registró en enero una caída del 11,5%.

Fuerte caída en la venta de insumos para la construcción tras el repunte de fin de año

Por Redacción Economía
Aerolínea United Airlines.

Insólita confusión aérea: un pasajero que iba a Nicaragua terminó en Japón por un error de embarque

Por Redacción
Así fue el ataque de Estados Unidos a tres embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico.

Estados Unidos atacó tres presuntas narcolanchas en el Pacífico y el Caribe: dejó 11 muertos

Por Redacción Mundo