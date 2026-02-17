Luego de más de un siglo en construcción, la Sagrada Familia podría estar terminada en 2036

La Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona ha tenido grandes avances de construcción en este último tiempo, lo que permite proyectar una fecha para la culminación de sus estructuras principales, aunque no se espera que la totalidad del proyecto finalice hasta el año 2036.

Esta obra iniciada por el reconocido arquitecto, Antoni Gaudí, inició en 1882 y continúa realizándose a pesar de que el artista no pudo terminarlo. Sin embargo, su legado permanece y luego de más de 140 años desde la colocación de la primera piedra, la construcción de la iglesia entra en su etapa final.

Actualmente, las tareas se centran en la colocación del último brazo de la cruz que coronará la torre de Jesús. Este avance se inaugurará el próximo 10 de junio, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Gaudí y se prevé la presencia del Papa León XIV. Tras este evento, la basílica abordará la construcción de la tercera y última fachada del templo: la fachada de la Gloria.

En el año 2017 se estaba trabajando en la construcción de las torres centrales ↔ En 2026 ya veremos culminada la torre de Jesús. pic.twitter.com/RPCycl7R0q

El director general de la basílica, Xavier Martínez, considera "factible" poder completar esta fase en una década y concluir la obra de Antonio Gaudí.

"Siendo optimistas, creemos que en un período de diez años la fachada de la Gloria podría estar finalizada. Ese es nuestro objetivo", ha explicado Martínez en una entrevista en EFE. Ha explicado que esto depende de que el flujo de turismo se mantenga estable y no surja "ninguna sorpresa" como la pandemia de Covid-19, la cual paralizó las obras "estuvimos prácticamente tres años sin construir" , recuerda.

Si el cronograma se cumple según lo previsto, la Sagrada Familia podría estar totalmente lista en 2036, un siglo y medio después de su inicio.

La iglesia más alta del mundo

La fisonomía de la basílica ha evolucionado drásticamente en los últimos quince años; ya se han completado las cuatro torres de los evangelistas y la de la Madre de Dios. En los próximos días, la torre de Jesús se convertirá en el punto más alto del conjunto, alcanzando los 172,5 metros de altura, convirtiéndose en el edificio religioso más elevado de Europa.

cruz sagrada familia

La enorme cruz que coronará el templo tiene 17 metros de altura y 13,5 de anchura. Uno de los detalles más esperados es el uso de cerámica blanca esmaltada y vidrío. "Las piezas son de color blanco esmaltado, ya que Gaudí quería que la Cruz brillase de día y diera luz de noche", afirmaron desde las redes sociales de la institución.