Los fanáticos del Liverpool entonaron un clásico de Fito Páez en la previa de la Champions League

Las canciones de las hinchadas del fútbol argentino han trascendido las fronteras para marcar tendencia en todo el mundo futbolístico. Desde Estados Unidos, España y hasta Japón, son algunos de los países donde se han usado melodías autóctonas para alentar a sus propios equipos. Y este fin de semana, una de estas estuvo presente en la final de la Champions League en la que el Liverpool cayó por la mínima diferencia enfrentando al Real Madrid.

Según Infobae, los hinchas del equipo subcampeón entonaron “Y dale alegría a mi corazón” de Fito Páez, con la modificación en homenaje a su centrodelantero, el brasileño Roberto Firmino.

La melodía llegó a oídos del músico argentino y este se hizo eco del hecho y agradeció en Twitter a la marea de simpatizantes por utilizar su creación de 1990. “¡Qué espectacular!”, escribió en la red social. Y le dio al botón RT para las distintas publicaciones que destacaron el hallazgo.

El video fue filmado en la ciudad en la que emergieron Los Beatles, donde miles de aficionados se reunieron a ver el encuentro decisivo en una pantalla gigante.

Mientras Inglaterra era una fiesta a la espera del inicio de la esperada final, en el Stade de France en París todo era caos fuera del estadio. El personal se vio desbordado por la cantidad de fanáticos del Liverpool y no logró impedir que varios treparan las rejas e ingresaran al recinto. También, hubo reportes de enfrentamientos de ingleses con la Policía en uno de los controles.

La letra de la versión inglesa

There’s something that the Kop (la tribuna mas famosa del estadio del Liverpool, equivalente a las populares en argentina) want you to know

The best in the world, his name is “Bobby” Firmino. Our number 9, give him the ball and he will score every time

Sí, señor. Give the ball to “Bobby” and he will score.

Su traducción al castellano

Hay algo que la Kop quiere que sepas

El nombre del mejor del mundo es “Bobby” Firmino. Nuestro 9, denle la pelota y convertirá en cada ocasión

Si señor, denle la pelota a “Bobby” que va a meter el gol