Los dramáticos testimonios de argentinos tras el impactante incendio en un hotel de República Dominicana.

Un voraz incendio desatado este viernes en el complejo turístico Viva Dominicus de Bayahíbe , en República Dominicana , obligó a evacuar a cerca de 1.700 huéspedes y dejó como saldo una turista italiana fallecida por inhalación de humo. Entre los afectados se encontraban decenas de argentinos , quienes relataron los momentos de tensión y desesperación que vivieron mientras las llamas consumían gran parte de las instalaciones.

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Una de ellas fue Daniela Muñoz , una santafesina que se encontraba realizando una excursión junto a su familia en Isla Saona cuando recibió una comunicación desde el hotel advirtiéndole sobre un supuesto "pequeño inconveniente".

Sin embargo, al regresar descubrió una situación mucho más grave. "El hotel, para que tengan una idea, es como un pueblo dividido en dos. La parte del Beach se incendió completamente", contó en declaraciones a Radio Eme.

Según relató, el fuego destruyó el hall principal, locales comerciales, una barra de tragos, dos comedores y numerosas cabañas ubicadas frente al mar. "No te dejan ni siquiera acercarte", explicó.

Afortunadamente, Daniela y su familia pudieron regresar a sus habitaciones, ya que se encontraban en edificios de material que no fueron alcanzados por las llamas. "Era todo de paja lo que se quemó, nosotros que estamos en un departamento que es tipo edificio, no pasó nada. Pero las cabañas que van al mar tenían techo de paja", señaló.

No todos los huéspedes tuvieron la misma suerte. La turista aseguró que una familia argentina oriunda de Buenos Aires perdió absolutamente todas sus pertenencias, incluidos los pasaportes. Ante esa situación, las autoridades habrían informado que personal consular se acercará al hotel para asistir a quienes necesitan tramitar nueva documentación.

Qué se sabe sobre el origen del fuego

Hasta el momento no existe una explicación oficial sobre el origen del incendio. Entre los huéspedes circulan distintas versiones: una sostiene que comenzó tras la explosión de un vehículo en el estacionamiento, mientras que otra apunta a un cortocircuito. Ninguna de estas hipótesis fue confirmada por las autoridades ni por el establecimiento.

Embed Aerial view of the massive fire that engulfed the Viva Dominicus Beach Resort in the Dominican Republic https://t.co/tQ5tvuIrqE pic.twitter.com/Ck5MkofhFN — TaraBull (@TaraBull) June 20, 2026

Muñoz también cuestionó la falta de información brindada por el hotel y aseguró que pocas horas después del siniestro ya se desarrollaban actividades recreativas y fiestas en las piscinas del complejo.

"Corrimos por nuestras vidas"

Otros argentinos también compartieron los dramáticos momentos vividos durante la emergencia.

Valentina, una turista cordobesa de la localidad de General Baldissera, relató que observó cómo se iniciaba el incendio mientras se encontraba en una terraza del hotel.

"Prendió ahí nomás, el fuego arrasó todo porque acá los techos son todos de paja y con el viento fue peor", contó a El Doce.

La mujer recordó el momento de la evacuación con angustia: "Literal corrimos por nuestras vidas. Salimos corriendo a la habitación y alcanzamos a sacar los pasaportes y nuestras valijas. Hay personas que perdieron todas sus cosas y sus documentos".

Embed | URGENTE: Un gran incendio ha estallado en el hotel Viva Dominicus en Bayahíbe, ubicado en la provincia de La Altagracia de la República Dominicana. pic.twitter.com/sLaCQxgPCI — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 19, 2026

Además, señaló que la situación resultaba especialmente peligrosa porque el sector donde se encontraba estaba ubicado cerca de un tanque de gas.

Otro huésped argentino, identificado como Ignacio, relató que se encontraba desayunando cuando comenzó la emergencia. "Al principio no entendíamos qué pasaba. Veinte minutos después el buffet no existía más, había quedado completamente destruido", afirmó.

El joven describió la escena como "dantesca" y explicó que inicialmente fue evacuado hacia la playa mientras las llamas avanzaban sobre distintos sectores del complejo.

Más tarde pudo regresar a su habitación, ubicada lejos del foco del incendio. "Somos muchos cordobeses acá. Que la gente sepa que no hay ningún cordobés herido. Por lo que sabemos, todos estamos bien", expresó.