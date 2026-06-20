Una convocatoria internacional abrió la posibilidad de vivir gratis durante un mes en la montaña y recibir una compensación económica por participar. La propuesta no es un retiro turístico ni un empleo temporal: se trata de un estudio científico sobre los efectos de permanecer varias semanas a una altura moderada.

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Los voluntarios seleccionados se alojarán en un refugio de los Alpes italianos , donde podrán mantener parte de su rutina habitual mientras un equipo médico controla distintas variables de salud.

El programa incluye alojamiento, todas las comidas y un reintegro de 400 euros brutos por el tiempo dedicado.

La convocatoria forma parte del proyecto MAHE , impulsado por el Instituto de Medicina de Emergencia de Montaña de Eurac Research, un centro científico con sede en Bolzano, Italia.

La etapa principal se desarrollará en el Rifugio Nino Corsi , también conocido como Zufallhütte, ubicado en Val Martello y dentro del área del Parque Nacional del Stelvio. El refugio se encuentra a unos 2.300 metros sobre el nivel del mar .

Invitan a voluntarios que quieran vivir gratis un mes en la montaña los 5 requisitos para anotarse (1)

La permanencia total vinculada con el estudio será de aproximadamente cinco semanas. Primero habrá una semana de evaluaciones iniciales a baja altura, en Silandro, y después cuatro semanas consecutivas en la montaña. Tras el regreso, los participantes deberán completar tres controles de seguimiento en Bolzano.

Qué busca estudiar el proyecto MAHE

La investigación pretende conocer cómo afecta una exposición prolongada a una altitud moderada a personas sanas. La mayoría de los estudios anteriores se realizaron a más de 3.000 metros, aunque millones de personas viven o pasan temporadas por debajo de los 2.500 metros.

Durante la experiencia, los investigadores medirán la calidad del sueño, la composición corporal, el metabolismo, el apetito, la función vascular, la actividad del sistema nervioso, la masa de hemoglobina y el rendimiento físico.

El objetivo es determinar qué cambios aparecen cuando baja la disponibilidad de oxígeno, pero sin llegar a las condiciones extremas de la alta montaña.

Los 4 requisitos principales para postularse

La selección no está abierta a cualquier perfil. Eurac Research estableció condiciones médicas y de estilo de vida para obtener resultados comparables entre los participantes.

Tener entre 18 y 40 años

Tener un peso considerado normal. El índice de masa corporal requerido debe ubicarse aproximadamente entre 18,4 y 24,9.

No fumar ni tener consumo problemático de alcohol o drogas. Estas condiciones pueden modificar las respuestas cardiovasculares y metabólicas que se buscan analizar.

No realizar entrenamiento de resistencia más de dos veces por semana. También se excluye a quienes hayan pasado regularmente o dormido por encima de los 1.500 metros durante las cuatro semanas anteriores.

No presentar condiciones médicas incompatibles. Entre los criterios de exclusión aparecen hipertensión, medicación crónica (salvo anticonceptivos hormonales), embarazo, déficit de hierro, trastornos alimentarios, alergias o intolerancias alimentarias y dietas especiales.

No serán vacaciones pagadas

Aunque la propuesta incluye alojamiento y comida, los participantes no pasarán el mes únicamente descansando. Deberán cumplir con las mediciones programadas y respetar las indicaciones del equipo científico.

Fuera de esos controles, podrán trabajar de manera remota, estudiar o disfrutar del entorno. Sin embargo, tendrán que mantener niveles de actividad similares a los habituales y no podrán cambiar de altitud durante el período principal del estudio.

Invitan a voluntarios que quieran vivir gratis un mes en la montaña los 5 requisitos para anotarse

Esta condición busca que los resultados reflejen el efecto de la montaña y no cambios bruscos en el ejercicio, la alimentación o la rutina diaria.

Qué gastos cubre la convocatoria

La organización ofrece alojamiento y todas las comidas durante las cinco semanas del programa. Además, cada participante recibirá una compensación de 400 euros brutos por el tiempo invertido.

La información oficial no indica que se cubran pasajes internacionales o traslados personales hasta Italia. Por eso, quienes se postulen desde otros países deben consultar ese punto antes de organizar el viaje.

Cuándo se realizará el estudio

El trabajo de campo está previsto entre mediados de agosto y comienzos de octubre de 2026. Los participantes no comenzarán todos el mismo día, ya que los ingresos serán escalonados.

La disponibilidad debe incluir la semana inicial en Silandro, las cuatro semanas completas en el refugio y los controles posteriores en Bolzano.

Cómo inscribirse como voluntario

Las personas interesadas deben comunicarse por correo electrónico con el equipo del proyecto MAHE a través de [email protected]. En el mensaje deben solicitar información sobre la inscripción y autorizar el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la política de privacidad indicada por Eurac Research.