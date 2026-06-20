20 de junio de 2026 - 12:20

"Ataque extraterrestre": el sistema de Defensa de Brasil sufrió un hackeo y debió suspender su servicio

El incidente generó preocupación entre la población y llevó a las autoridades a desactivar temporalmente el sistema en todo el país.

Bybit sufrió el robo cripto más grande de la historia mediante un hackeo.

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Por Redacción Por Las Redes

Miles de personas en distintas ciudades de Brasil fueron despertadas durante la madrugada por una inesperada alarma emitida en sus teléfonos celulares. Lo que inicialmente parecía una alerta de emergencia resultó ser un mensaje falso enviado tras un ataque informático contra la plataforma nacional de alertas de la Defensa Civil.

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Una alarma inesperada que sorprendió a millones

La situación ocurrió durante la madrugada del sábado, cuando numerosos usuarios recibieron una notificación clasificada como “Alerta Extrema”, una categoría reservada para situaciones de grave riesgo para la población.

Sin embargo, el contenido del mensaje no guardaba relación con ninguna emergencia real. Entre las palabras enviadas figuraba “misantropia”, un término utilizado para describir el rechazo u odio hacia la humanidad.

La recepción masiva de la alerta provocó desconcierto entre los ciudadanos, muchos de los cuales recurrieron inmediatamente a las redes sociales para intentar entender qué estaba sucediendo.

Millonario hackeo a empresa de cobros electrónicos: qué se sabe del robo de más de $300 millones
Millonario hackeo a empresa de cobros electrónicos: qué se sabe del robo de más de $300 millones. Foto: Imagen ilustrativa (Freepik)

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La Defensa Civil confirmó una invasión al sistema

Horas después del incidente, la Defensa Civil brasileña confirmó que su plataforma había sido vulnerada por personas ajenas al organismo. Según explicó la institución en un comunicado oficial, el mensaje fue enviado de manera remota por alguien que no pertenece al Sistema Nacional de Protección y Defensa Civil.

Las autoridades calificaron el episodio como una invasión informática y señalaron que el objetivo inmediato es determinar cómo los atacantes lograron acceder a una herramienta diseñada para emitir advertencias oficiales ante desastres naturales y otras situaciones críticas.

Rio de Janeiro

Mensajes extraños en distintas ciudades

El ataque afectó a varias regiones del país y los contenidos recibidos variaron según la ubicación de los usuarios.

Entre las ciudades donde se reportaron alertas irregulares se encuentran:

  • Curitiba
  • São Paulo
  • Río de Janeiro
  • Belo Horizonte
  • Brasilia
  • Salvador
  • Campo Grande

Residentes de Río de Janeiro informaron haber recibido textos con expresiones extrañas que contenían referencias a la palabra “misántropo”. En Belo Horizonte, algunos usuarios recibieron una falsa advertencia sobre tornados acompañada de un supuesto “ataque extraterrestre”, lo que incrementó la confusión entre quienes desconocían que se trataba de una manipulación del sistema.

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