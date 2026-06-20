Rodrigo Paz Pereira declaró el estado de excepción en Bolivia para frenar los bloqueos en las rutas

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira , dispuso este sábado el estado de excepción en el país, para frenar los bloqueos en las carreteras, tras siete semanas de protestas de sectores campesinos y afines al expresidente Evo Morales, que exigen la renuncia de Paz Pereira.

La Central Obrera Boliviana exigió al Gobierno una respuesta inmediata para pacificar el país

"He dispuesto la aplicación del Estado de Excepción para liberar las carreteras del país . Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica , abastecerse y llevar sustento a sus hogares", expresó en un comunicado a través de su cuenta oficial de X.

Asimismo, aseguró que el Estado de Excepción busca devolver la normalidad a los ciudadanos bolivianos y garantizó que se mantedrá el diálogo con los sectores opositores. "Las puertas del Gobierno seguirán abiertas para quienes quieran dialogar de buena fe . Mientras tanto, Bolivia necesita recuperar sus caminos, garantizar el abastecimiento y volver a la normalidad", sentenció.

He dispuesto la aplicación del Estado de Excepción para liberar las carreteras del país. Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares. Este Estado de Excepción no…

Según informó el Gobierno boliviano, con esta medida "quedan prohibidos los bloqueos de vías y el uso de armas, explosivos y elementos violentos " en carreteras del país.

También se dispuso el "apoyo temporal" de las Fuerzas Armadas a la Policía para "proteger rutas estratégicas, infraestructura esencial y garantizar el abastecimiento".

"Quienes todavía mantienen el bloqueo, les digo con claridad: aún están a tiempo de desistir voluntariamente. Quieren persistan en bloquear, destruir, agredir, intimidar a otro boliviano o desafiar el orden constitucional, deberán asumir las consecuencias legales de sus actos", aseguró el Paz Pereira a través de un mensaje televisado.

Embed Bolivia decreta el estado de excepción tras más de 50 días de bloqueos de carreteras por sectores afines a Evo Morales.



El presidente Rodrigo Paz anuncia que no se interrumpe ninguna actividad económica ni libertad individual, pero que las carreteras serán desbloqueadas. pic.twitter.com/bVdjjkFG0s — Mag Jorge Castro (@MagJorgeCastro) June 20, 2026

Además, el Presidente denunció un "intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo" bajo una "una estrategia organizada de desestabilización".

El mandatario lamentó que este "intento de desestabilización ha causado dolor, muerte y sufrimiento" y aseguró que generó "perdidas económicas incalculables".

Desabastecimiento y muertes por los bloqueos

Según señaló la agencia EFE, la COB y la Federación de Campesinos de La Paz lideraron desde el 6 de mayo los bloqueos de carreteras para exigir la renuncia de Paz, sumando luego el respaldo de sectores afines al expresidente Morales.

La Central Obrera dispuso este viernes levantar sus medidas de presión tras firmar un acuerdo con Paz, pero los campesinos y demás grupos opositores rechazaron ese acercamiento y anunciaron que mantendrán sus bloqueos hasta lograr la renuncia del Presidente.

El conflicto ocasionó un desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas en algunas ciudades de Bolivia y dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos.