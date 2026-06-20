20 de junio de 2026 - 09:32

Rodrigo Paz Pereira declaró el estado de excepción en Bolivia para frenar los bloqueos en las rutas

El Presidente boliviano dispuso la prohibición de bloqueos en carreteras y denunció un "intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo".

Una fotografía facilitada por la Oficina de Prensa de la Presidencia muestra al Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz firmando el decreto que declara el estado de emergencia en La Paz, Bolivia, el 20 de junio de 2026. El Presidente Paz declaró el estado de emergencia con el objetivo de reabrir las carreteras en todo el país tras semanas de bloqueos relacionados con las protestas.

Una fotografía facilitada por la Oficina de Prensa de la Presidencia muestra al Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz firmando el decreto que declara el estado de emergencia en La Paz, Bolivia, el 20 de junio de 2026. El Presidente Paz declaró el estado de emergencia con el objetivo de reabrir las carreteras en todo el país tras semanas de bloqueos relacionados con las protestas.

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EFE/EPA/PRESIDENCIA DE BOLIVIA
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, dispuso este sábado el estado de excepción en el país, para frenar los bloqueos en las carreteras, tras siete semanas de protestas de sectores campesinos y afines al expresidente Evo Morales, que exigen la renuncia de Paz Pereira.

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"He dispuesto la aplicación del Estado de Excepción para liberar las carreteras del país. Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares", expresó en un comunicado a través de su cuenta oficial de X.

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Asimismo, aseguró que el Estado de Excepción busca devolver la normalidad a los ciudadanos bolivianos y garantizó que se mantedrá el diálogo con los sectores opositores. "Las puertas del Gobierno seguirán abiertas para quienes quieran dialogar de buena fe. Mientras tanto, Bolivia necesita recuperar sus caminos, garantizar el abastecimiento y volver a la normalidad", sentenció.

Según informó el Gobierno boliviano, con esta medida "quedan prohibidos los bloqueos de vías y el uso de armas, explosivos y elementos violentos" en carreteras del país.

Intervención de las Fuerzas Armadas

También se dispuso el "apoyo temporal" de las Fuerzas Armadas a la Policía para "proteger rutas estratégicas, infraestructura esencial y garantizar el abastecimiento".

"Quienes todavía mantienen el bloqueo, les digo con claridad: aún están a tiempo de desistir voluntariamente. Quieren persistan en bloquear, destruir, agredir, intimidar a otro boliviano o desafiar el orden constitucional, deberán asumir las consecuencias legales de sus actos", aseguró el Paz Pereira a través de un mensaje televisado.

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Además, el Presidente denunció un "intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo" bajo una "una estrategia organizada de desestabilización".

El mandatario lamentó que este "intento de desestabilización ha causado dolor, muerte y sufrimiento" y aseguró que generó "perdidas económicas incalculables".

Desabastecimiento y muertes por los bloqueos

Según señaló la agencia EFE, la COB y la Federación de Campesinos de La Paz lideraron desde el 6 de mayo los bloqueos de carreteras para exigir la renuncia de Paz, sumando luego el respaldo de sectores afines al expresidente Morales.

La Central Obrera dispuso este viernes levantar sus medidas de presión tras firmar un acuerdo con Paz, pero los campesinos y demás grupos opositores rechazaron ese acercamiento y anunciaron que mantendrán sus bloqueos hasta lograr la renuncia del Presidente.

El conflicto ocasionó un desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas en algunas ciudades de Bolivia y dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos.

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