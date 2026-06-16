16 de junio de 2026 - 23:32

La Central Obrera Boliviana exigió al Gobierno una respuesta inmediata para pacificar el país

La principal organización sindical del país presentó un planteo para superar la crisis social y advirtió que las movilizaciones podrían intensificarse si no obtiene respuestas.

Bolivia: la principal central sindical reclamó medidas urgentes para superar la crisis.

Bolivia: la principal central sindical reclamó medidas urgentes para superar la crisis.

Foto:

Xinhua
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

La Central Obrera Boliviana (COB), principal organización sindical del país, reclamó al Gobierno una respuesta urgente a una propuesta destinada a superar la crisis social que afecta a Bolivia desde hace más de seis semanas. Además advirtió que mantendrá las medidas de presión si sus planteos no son atendidos.

Leé además

El gobierno de Bolivia deportó a legisladores argentinos que llegaron en un viaje de Misión Humanitaria.

Bolivia deportó a legisladores argentinos y miembros de una misión humanitaria

Por Redacción Política
El petróleo cayó por debajo de los US$ 80 tras el avance del acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

El petróleo cayó por debajo de los US$80 tras el avance del acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Por Redacción Mundo

El anuncio fue realizado por el secretario ejecutivo de la organización, Mario Argollo, quien señaló que la propuesta surgió tras consultas con distintos actores vinculados al conflicto y que fue presentada con el objetivo de avanzar en la pacificación y recuperación del país.

Advertencia sobre nuevas medidas de presión

Aunque el dirigente no brindó detalles sobre el contenido del planteo ni confirmó la eventual apertura de una mesa de diálogo con el Ejecutivo, dejó en claro que la organización sindical está dispuesta a profundizar las protestas en caso de no recibir una respuesta favorable.

La postura de la COB se da en un escenario de creciente tensión política y social, marcado por bloqueos de rutas que afectan distintos puntos del territorio boliviano y generan consecuencias económicas en varias regiones.

Divisiones sobre la estrategia a seguir

Mientras sectores afines al expresidente Evo Morales sostienen la continuidad de los bloqueos, algunas centrales obreras regionales comenzaron a plantear la necesidad de abrir canales de diálogo para encontrar una salida negociada al conflicto.

En ese contexto, Argollo rechazó las acusaciones que atribuyen motivaciones partidarias a las movilizaciones y aseguró que la protesta responde a reclamos propios de los sectores involucrados. "No ha existido ninguna intención de favorecer a ningún viejo político en el país", sostuvo el dirigente sindical al referirse a las críticas que recibió la organización.

Persisten los bloqueos en rutas estratégicas

Según datos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), hasta este martes permanecían activos 52 puntos de bloqueo en distintas regiones del país. La mayor concentración de cortes se registra en el departamento de Cochabamba, considerado un corredor clave para la circulación de mercancías entre el occidente y el oriente boliviano.

La evolución de las negociaciones y la respuesta del Gobierno serán determinantes para definir si el conflicto avanza hacia una instancia de diálogo o si se profundizan las medidas de protesta en los próximos días.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La crisis en Bolivia lleva más de 40 días.

Bloqueos, crisis y enfrentamientos: se agrava el conflicto político en Bolivia

Le consultó a la inteligencia artificial sobre una orden de captura en su contra y terminó detenido

Le consultó a la inteligencia artificial sobre una orden de captura en su contra y terminó detenido

Por Redacción Mundo
Foto de grupo en el Hotel Royal durante la Cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia. Los presidentes reunidos en Francia dan un espaldarazo a Ucrania / EFE/EPA/YOAN VALAT.

G7 cierra filas con Ucrania y endurece la presión sobre Rusia

Por Redacción Mundo
Un hombre mató al terapeuta de su hijo tras sospechar que abusaba de él

Un hombre mató al terapeuta de su hijo tras sospechar que abusaba de él

Por Redacción Mundo