La Central Obrera Boliviana exigió al Gobierno una respuesta inmediata para pacificar el país

La Central Obrera Boliviana (COB) , principal organización sindical del país, reclamó al Gobierno una respuesta urgente a una propuesta destinada a superar la crisis social que afecta a Bolivia desde hace más de seis semanas. Además advirtió que mantendrá las medidas de presión si sus planteos no son atendidos .

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El anuncio fue realizado por el secretario ejecutivo de la organización, Mario Argollo , quien señaló que la propuesta surgió tras consultas con distintos actores vinculados al conflicto y que fue presentada con el objetivo de avanzar en la pacificación y recuperación del país.

Aunque el dirigente no brindó detalles sobre el contenido del planteo ni confirmó la eventual apertura de una mesa de diálogo con el Ejecutivo, dejó en claro que la organización sindical está dispuesta a profundizar las protestas en caso de no recibir una respuesta favorable .

La postura de la COB se da en un escenario de creciente tensión política y social, marcado por bloqueos de rutas que afectan distintos puntos del territorio boliviano y generan consecuencias económicas en varias regiones.

La Central Obrera Boliviana (COB) anunció que enviará una carta al Gobierno con el objetivo de contribuir a la pacificación del país y promover soluciones. . . #SiempreBolivia #BoliviaTv pic.twitter.com/LBrei8d2Oq

Divisiones sobre la estrategia a seguir

Mientras sectores afines al expresidente Evo Morales sostienen la continuidad de los bloqueos, algunas centrales obreras regionales comenzaron a plantear la necesidad de abrir canales de diálogo para encontrar una salida negociada al conflicto.

En ese contexto, Argollo rechazó las acusaciones que atribuyen motivaciones partidarias a las movilizaciones y aseguró que la protesta responde a reclamos propios de los sectores involucrados. "No ha existido ninguna intención de favorecer a ningún viejo político en el país", sostuvo el dirigente sindical al referirse a las críticas que recibió la organización.

Persisten los bloqueos en rutas estratégicas

Según datos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), hasta este martes permanecían activos 52 puntos de bloqueo en distintas regiones del país. La mayor concentración de cortes se registra en el departamento de Cochabamba, considerado un corredor clave para la circulación de mercancías entre el occidente y el oriente boliviano.

La evolución de las negociaciones y la respuesta del Gobierno serán determinantes para definir si el conflicto avanza hacia una instancia de diálogo o si se profundizan las medidas de protesta en los próximos días.