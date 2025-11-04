4 de noviembre de 2025 - 22:35

Le depositaron por error el salario de 34 empleados y ahora se niega a devolver el dinero

Un hombre en Rusia por error recibió una transferencia bancaria con el dinero del sueldo de empleados de otra sucursal.

Un hombre recibió una transferencia con una gran suma de dinero que correspondía al sueldo de 34  empleados, sin embargo se nuega a devolverlo. 

Por Redacción Mundo

En la ciudad de Janti-Mansisk, Rusia , un trabajador de un fábrica, Vladimir Rychagov, recibió por error una transferencia bancaria con una gran suma de dinero que correspondía al salario de otros trabajadores. Debido a que el trabajador se negó a devolver el dinero, la empresa puso una demanda.

al sueldo de otros empleados, que no quiere devolver y enfrenta una demanda por parte de la empresa por más de 7 millones de rublos, moneda oficial de la Federación de Rusia , un aproximado de 75.000 euros.

El incidente ocurrió a principio de año, cuando Rychagov, quien debía recibir una paga de 46.954 rublos (505 euros) que le correspondían por vacaciones, también había recibido un pago de 7.112.254 rublos (alrededor de 75.000 euros).

A quién le corresponde el dinero

Luego de recibir la transferencia, Vladimir Rychagov comenzó a recibir llamadas del departamento de contabilidad de la empresa, que le informaban del error y exigían la devolución de los fondos.

Sin embargo, Vladimir no estaba de acuerdo. En declaraciones a medios de televisión local, declaró: "Tras consultar internet, descubrí que si se trataba de un error técnico, dependía de mí devolverlo, pero si era un error de facturación, estaba obligado a devolverlo". "Más tarde, supe que se trataba de un fallo informático y decidí que tenía derecho a quedarme con el dinero", añadió.

Según documentos administrativos, el monto estaba destinado al pago de los salarios de 34 empleados de una sucursal completamente distinta y el error fue causado por un fallo de software.

La defensa del empleado se centró en que el dinero figuraba como "salario" en la orden de pago, y que los fondos se habían recibido a nombre de la empresa general y no de otra sucursal. Por lo que su argumento es que tenía derecho a quedarse con ellos.

Sin embargo la justicia falló a favor del empleador. El tribunal determinó que, dado que al final del período de referencia la empresa no adeudaba esa cantidad a Rychagov, estaba obligado a devolver el monto.

