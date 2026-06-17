17 de junio de 2026 - 09:26

Las razones de por qué aplazaron para julio la próxima audiencia de Nicolás Maduro y su esposa

La audiencia fue reprogramada para el 22 de julio cuando originalmente estaba planificada para 30 de junio.

Las razones de por qué aplazaron para julio la próxima audiencia de Nicolás Maduro y su esposa.

Las razones de por qué aplazaron para julio la próxima audiencia de Nicolás Maduro y su esposa.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

La próxima audiencia judicial de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, prevista inicialmente para el 30 de junio en Nueva York, fue reprogramada para el 22 de julio tras un pedido presentado por la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York.

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La solicitud fue realizada por el fiscal federal Jay Clayton y cuenta con el consentimiento de los abogados defensores de ambos acusados. El pedido fue elevado ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, quien lleva adelante el proceso judicial contra la pareja.

Por qué pidieron aplazar la audiencia

Según la carta remitida al tribunal, el aplazamiento responde a la necesidad de "evitar problemas logísticos y de programación en relación con la provisión de transporte seguro y seguridad" para la audiencia originalmente fijada para fines de junio.

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), junto a su esposa,, Cilia Flores (d),
Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), junto a su esposa,, Cilia Flores (d), compareciendo ante el tribunal federal de Nueva York (EE.UU.).

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), junto a su esposa,, Cilia Flores (d), compareciendo ante el tribunal federal de Nueva York (EE.UU.).

Además, la Fiscalía solicitó que el período comprendido entre el 30 de junio y el 22 de julio quede excluido de los plazos establecidos por la Ley de Juicio Rápido de Estados Unidos, con el objetivo de permitir el intercambio de pruebas entre las partes, la revisión del material por parte de la defensa y la eventual presentación de mociones previas al juicio.

Los cargos que enfrentan

Maduro y Flores permanecen detenidos en una prisión federal de Nueva York desde su arresto el pasado 3 de enero y enfrentan cargos por presunto narcoterrorismo, conspiración para exportar drogas hacia Estados Unidos y delitos vinculados al uso de armas. Ambos se declararon inocentes de todas las acusaciones formuladas por la Justicia estadounidense.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

En el marco del proceso, la defensa logró una resolución favorable para que los honorarios de sus abogados puedan ser financiados por el Gobierno venezolano, pese a la oposición inicial de las autoridades estadounidenses. Sin embargo, el juez dispuso restricciones para impedir que las pruebas del expediente sean compartidas con otros coacusados que permanecen prófugos, entre ellos Diosdado Cabello.

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