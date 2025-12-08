Las impactantes imágenes del fuerte terremoto de magnitud 7,6 que sacudió Japón

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió el norte de Japón en la noche del lunes, dejando al menos ocho personas heridas y provocando una alerta de tsunami de hasta tres metros en varias prefecturas del archipiélago, según informaron medios locales y autoridades meteorológicas.

El sismo se produjo a las 23:15 hora local (14:15 GMT) frente a las costas de la prefectura de Aomori , con un epicentro situado a 50 kilómetros de profundidad , precisó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

En Hokkaido , la isla más septentrional del país, dos personas resultaron heridas por caídas, mientras que en Aomori se reportaron otras seis personas lesionadas , según informó la cadena pública NHK .

Varias personas habrían sufrido heridas en un hotel de Hachinohe , una de las ciudades más afectadas, aunque por el momento no se detallaron sus condiciones. No se registraron daños materiales graves ni víctimas fatales en las primeras horas posteriores al evento.

Terremoto de magnitud 7.6 en Japón provoca alerta de tsunami con olas de hasta 3 metros en Aomori, Iwate y Hokkaido. Miles de personas fueron evacuadas mientras autoridades monitorean posibles daños. ⚠️ pic.twitter.com/VkFxQJBdvI

La JMA emitió una alerta de tsunami para las costas de Aomori, Iwate y el sur de Hokkaido, donde se prevé la llegada de olas de hasta 3 metros .

La primera ola, de unos 40 centímetros, llegó al puerto de Mutsu-Ogawara (Aomori) a las 23:43, seguida por otra de similar tamaño en Urakawa (Hokkaido).

Embed | SISMO EN JAPÓN: Imágenes del momento exacto en que Japón fue sacudido por un poderoso terremoto de magnitud 7,2 la noche del lunes.

pic.twitter.com/gK5CMLHDbk — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 8, 2025

Ante el riesgo, las autoridades instaron a evacuar a más de 23.000 personas en Hokkaido, Iwate y Miyagi. En paralelo, se activó una alerta de tsunami de hasta 1 metro para Miyagi y Fukushima, y una advertencia menor para gran parte de la costa del Pacífico.

El terremoto alcanzó el nivel 6+, uno de los máximos, en la ciudad de Hachinohe, y nivel 6- en los pueblos de Oirase y Hashikami, una intensidad considerada altamente destructiva.

El movimiento se sintió ampliamente en el país, llegando incluso a Tokio, donde marcó nivel 2 en la escala japonesa.

Embed Video del terremoto 7.6 en Aomori Japón pic.twitter.com/HNquAPrrO8 — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) December 8, 2025

En la hora siguiente al sismo, se registraron varias réplicas: una de magnitud 5,6, dos de 3,6, y una de 3,9.

La empresa Tohoku Electric Power informó que está revisando el estado de las plantas nucleares Higashidori y Onagawa, ubicadas en la zona afectada, y hasta el momento no se reportaron anomalías, según el vocero gubernamental Minoru Kihara.

La primera ministra, Sanae Takaichi, conformó un equipo especial de crisis para seguir la situación en tiempo real y coordinar medidas de emergencia con gobiernos locales.

"El Gobierno coopera estrechamente con las autoridades locales para tomar las medidas de desastre pertinentes priorizando la vida de las personas", declaró Takaichi en conferencia de prensa.