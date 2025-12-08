8 de diciembre de 2025 - 14:32

Las impactantes imágenes del fuerte terremoto de magnitud 7,6 que sacudió Japón

Se reportaron varios heridos y hasta el momento no se registran víctimas fatales. Múltiples videos del estremecedor momento se viralizaron en redes.

Las impactantes imágenes del fuerte terremoto de magnitud 7,6 que sacudió el norte de Japón.

Las impactantes imágenes del fuerte terremoto de magnitud 7,6 que sacudió el norte de Japón.

Foto:

Por Redacción Mundo

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió el norte de Japón en la noche del lunes, dejando al menos ocho personas heridas y provocando una alerta de tsunami de hasta tres metros en varias prefecturas del archipiélago, según informaron medios locales y autoridades meteorológicas.

Leé además

Una pareja china quedó desconcertada cuando vieron que su bebé era rubia y ojos azules: el motivo poco conocido.

Una pareja china tuvo una bebé rubia y de ojos azules: el motivo poco conocido

Por Redacción Mundo
Cuatro muertos y un desaparecido tras una ola gigante que arrasó una piscina natural en Tenerife.

Una ola gigante arrasó una pileta natural y dejó cuatro muertos y un desaparecido

Por Redacción Mundo

El sismo se produjo a las 23:15 hora local (14:15 GMT) frente a las costas de la prefectura de Aomori, con un epicentro situado a 50 kilómetros de profundidad, precisó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Los primeros reportes del terremoto

En Hokkaido, la isla más septentrional del país, dos personas resultaron heridas por caídas, mientras que en Aomori se reportaron otras seis personas lesionadas, según informó la cadena pública NHK.

Embed

Varias personas habrían sufrido heridas en un hotel de Hachinohe, una de las ciudades más afectadas, aunque por el momento no se detallaron sus condiciones. No se registraron daños materiales graves ni víctimas fatales en las primeras horas posteriores al evento.

Evacuaciones masivas y llegada del tsunami

La JMA emitió una alerta de tsunami para las costas de Aomori, Iwate y el sur de Hokkaido, donde se prevé la llegada de olas de hasta 3 metros.

La primera ola, de unos 40 centímetros, llegó al puerto de Mutsu-Ogawara (Aomori) a las 23:43, seguida por otra de similar tamaño en Urakawa (Hokkaido).

Embed

Ante el riesgo, las autoridades instaron a evacuar a más de 23.000 personas en Hokkaido, Iwate y Miyagi. En paralelo, se activó una alerta de tsunami de hasta 1 metro para Miyagi y Fukushima, y una advertencia menor para gran parte de la costa del Pacífico.

El terremoto alcanzó el nivel 6+, uno de los máximos, en la ciudad de Hachinohe, y nivel 6- en los pueblos de Oirase y Hashikami, una intensidad considerada altamente destructiva.

El movimiento se sintió ampliamente en el país, llegando incluso a Tokio, donde marcó nivel 2 en la escala japonesa.

Embed

En la hora siguiente al sismo, se registraron varias réplicas: una de magnitud 5,6, dos de 3,6, y una de 3,9.

La empresa Tohoku Electric Power informó que está revisando el estado de las plantas nucleares Higashidori y Onagawa, ubicadas en la zona afectada, y hasta el momento no se reportaron anomalías, según el vocero gubernamental Minoru Kihara.

La primera ministra, Sanae Takaichi, conformó un equipo especial de crisis para seguir la situación en tiempo real y coordinar medidas de emergencia con gobiernos locales.

"El Gobierno coopera estrechamente con las autoridades locales para tomar las medidas de desastre pertinentes priorizando la vida de las personas", declaró Takaichi en conferencia de prensa.

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Seguidores de la líder antichavista María Corina Machado se concentraron este jueves en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez

María Corina Machado y las ceremonia del Nobel de la Paz

Por Redacción Mundo
Kate Middleton estrenó una de las tiaras más grandes de Europa.

La deslumbrante tiara de Kate Middleton qué sorprendió a todos: cuáles son sus piedras preciosas

Por Redacción Mundo
Terremoto de 7,6 registrado en Japón.

La evaluación oficial de Chile ante el "riesgo de tsunami" tras el fuerte terremoto de 7,6 en Japón

Por Redacción Mundo
Hangzhou Safari Park: un oso se abalanzó sobre un cuidador en plena demostración.

Pánico en un safari de China: un oso negro atacó a su cuidador frente al público

Por Redacción