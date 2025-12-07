Pánico en un safari de China: un oso negro atacó a su cuidador frente al público

Un oso negro se abalanzó sobre su cuidador durante una demostración en el Hangzhou Safari Park, generando pánico entre los visitantes y obligando al parque a cancelar este tipo de espectáculos.

Un oso negro provocó momentos de tensión en el Hangzhou Safari Park, en la provincia china de Zhejiang, al lanzarse sobre su cuidador durante una demostración pública y atacarlo frente a cientos de visitantes. El episodio ocurrió este sábado y quedó registrado en varios videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Las imágenes muestran a dos cuidadores guiando a los animales hacia el escenario para iniciar una presentación. Mientras uno de los osos avanzaba sin dificultades, el otro giró de manera repentina y se abalanzó sobre uno de los trabajadores con el objetivo de arrebatarle una bolsa de comida. El ataque tomó por sorpresa tanto al público como al personal, que observó cómo el empleado caía al suelo y forcejeaba para liberarse.

De inmediato, otros miembros del equipo intervinieron utilizando sillas y postes para separar al animal. Incluso después de haber sido apartado, el oso intentó volver a atacar, por lo que fue necesario reforzar la contención hasta que el cuidador logró ponerse a salvo. Tanto el trabajador como el animal resultaron ilesos.

Horas más tarde, el Hangzhou Safari Park emitió un comunicado en la red social Weibo, donde pidió disculpas a los visitantes, reconoció que la respuesta inicial "no fue suficiente" y anunció la cancelación inmediata de las demostraciones con osos negros. También informó que los animales involucrados serán sometidos a un período de contención, evaluación y observación para garantizar su bienestar.

“El 6 de diciembre, durante una demostración de comportamiento animal en nuestro parque, se produjo una situación en la que un oso negro intentó arrebatar la comida que llevaba un cuidador”, señaló la institución. El mensaje agregó que, a pesar de que no hubo heridos, la reacción del personal “no alcanzó los estándares adecuados”, generando una experiencia negativa para el público.

"El 6 de diciembre, durante una demostración de comportamiento animal en nuestro parque, se produjo una situación en la que un oso negro intentó arrebatar la comida que llevaba un cuidador", señaló la institución. El mensaje agregó que, a pesar de que no hubo heridos, la reacción del personal "no alcanzó los estándares adecuados", generando una experiencia negativa para el público.

El parque afirmó que revisará sus mecanismos de seguridad, realizará los ajustes necesarios y trabajará para mejorar su gestión interna. "Nos comprometemos a proteger los derechos e intereses legítimos de los visitantes y a ofrecer una experiencia segura y de calidad", concluyó el comunicado. Cabe destacar que el Hangzhou Safari Park es uno de los principales centros de vida silvestre de la región y recibe miles de visitantes cada semana. Sus espectáculos con animales entrenados, así como sus exhibiciones de especies asiáticas y africanas, forman parte de las atracciones más populares del complejo.