7 de diciembre de 2025 - 14:44

Hamás busca el cuerpo del último rehén muerto en Gaza para concluir la primera fase del acuerdo de paz

El operativo tiene el objetivo de encontrar los restos del policía israelí Ran Gvili.

israel secuestrados
Por Redacción Mundo

Miembros de las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, comenzaron este domingo un operativo para localizar el cuerpo del último rehén muerto que permanece en la Franja de Gaza: el policía israelí Ran Gvili.

Según informaron fuentes locales a EFE, la búsqueda, realizada con asistencia de la Cruz Roja Internacional, se concentra en el barrio de Zeitún, en la ciudad de Gaza, una de las zonas más devastadas del norte del enclave palestino.

El último rehén para concluir la primera etapa del acuerdo de paz

La recuperación y entrega de los restos de Gvili forma parte de las obligaciones asumidas por Hamás en la primera fase del acuerdo de tregua impulsado en octubre por Estados Unidos.

Además de la liberación de los 20 rehenes vivos, el pacto contemplaba la devolución de 28 cuerpos, tarea que el grupo islamista ha cumplido de manera gradual durante casi dos meses.

Ran Gvili
Ran Gvili, el &uacute;ltimo reh&eacute;n muerto en Gaza.

Ran Gvili, el último rehén muerto en Gaza.

Hamás atribuyó la demora a las dificultades para localizar restos entre toneladas de escombros provocados por los bombardeos israelíes, así como a la falta de maquinaria pesada para remover el terreno.

También denunció que muchos de los comandantes encargados de custodiar y enterrar los cuerpos fueron abatidos por Israel, lo que dificultó reconstruir la información sobre los lugares de inhumación.

Las críticas de Israel

El Gobierno israelí cuestionó las demoras y acusó a Hamás de dilatar la entrega para no avanzar hacia la siguiente etapa del acuerdo, que incluye temas sensibles como el desarme del grupo islamista.

Este domingo, el primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que la llegada de la segunda fase de la tregua es inminente y advirtió sobre lo que considera el punto central: "Tenemos por delante un reto abrumador: el desarme de Hamás y la desmilitarización de Gaza".

