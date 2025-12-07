Filtración de agua dañó hasta 400 obras del departamento egipcio del Louvre

Una filtración ocurrida a fines de noviembre afectó entre 300 y 400 obras de estudio del departamento egipcio del Louvre. Aunque no se dañaron piezas patrimoniales, el hecho volvió a exponer el deterioro de la infraestructura del museo.

Una filtración de agua registrada a finales de noviembre provocó daños en varios cientos de obras pertenecientes al departamento egipcio del Museo del Louvre, según confirmaron autoridades de la institución parisina, que nuevamente enfrenta cuestionamientos sobre el estado de su infraestructura, pocas semanas después del robo de joyas que expuso serias vulnerabilidades en su seguridad.

El subadministrador del Louvre, Francis Steinbock, detalló que entre 300 y 400 piezas resultaron afectadas por el ingreso de agua detectado el 26 de noviembre. Se trata principalmente de revistas de egiptología y documentación científica empleada por investigadores, materiales producidos entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Si bien su valor académico es significativo, Steinbock aclaró que “no son piezas únicas” y que, por el momento, “no se han registrado pérdidas irreparables”.

El museo remarcó que ningún objeto patrimonial —como esculturas, piezas arqueológicas o colecciones exhibidas— sufrió daños a raíz de este episodio. Según informó la administración, la filtración se originó por la apertura accidental de una válvula perteneciente al sistema de calefacción y ventilación. El agua se filtró desde los niveles superiores y alcanzó el depósito ubicado en el ala Mollien, donde se almacenaban los materiales afectados.

Ese sistema, señalado como “completamente obsoleto”, permanece fuera de servicio desde hace meses y se encuentra en proceso de reemplazo, con obras previstas a partir de septiembre de 2026. Los documentos dañados serán sometidos a un proceso de secado, restauración y reencuadernación, antes de ser reincorporados a las estanterías del museo.

El incidente ocurre en un contexto delicado para la institución, luego del resonante robo de octubre, cuando cuatro delincuentes ingresaron a plena luz del día y sustrajeron joyas valuadas en alrededor de 102 millones de dólares, escapando en apenas siete minutos. Ese hecho disparó un debate sobre la antigüedad de distintos sistemas del museo, tanto de seguridad como de mantenimiento.

En paralelo, el Louvre anunció recientemente un aumento del precio de las entradas para visitantes no europeos: turistas de Estados Unidos, Reino Unido, China y otros países comenzarán a pagar 32 euros, un incremento del 45%, destinado a generar unos 23 millones de dólares adicionales al año para financiar obras de mejora edilicia. El museo, considerado el más frecuentado del mundo, recibió 8,7 millones de visitantes en 2024, de los cuales el 69% fue público extranjero.