Nueva filtración: cuáles serán las 6 novedades que traerá el iPhone 18 Pro

Apple prepara el terreno para dar un nuevo salto en las capacidades técnicas de sus modelos.

iPhone 17
Por Redacción

iPhone 17
La filtración anticipa un salto tecnológico elevado por parte de Apple.

Las filtraciones coincidieron en que Apple orientó el desarrollo hacia un control más cerrado de su ecosistema de componentes.

Las filtraciones sobre el nuevo modelo de Apple

El panorama general incorpora reportes que describen un cambio profundo en la arquitectura del chip, un módem 5G de fabricación propia, un rediseño estético más uniforme, un aumento de peso vinculado a baterías de mayor capacidad y sistemas térmicos más robustos, una cámara con apertura variable y una reducción en el tamaño de la Dynamic Island.

Apple presentó los nuevos iPhone 17 junto a renovados Apple Watch 11 y Airpods Pro 3
Estas modificaciones se integran dentro de un proceso de transición tecnológica que Apple ejecuta desde hace varios años con el objetivo de reducir dependencias externas y maximizar la eficiencia energética en todas sus líneas de productos.

El cambio en el chip

Las expectativas se intensifican a partir de las declaraciones de analistas y fuentes cercanas, que destacan el impacto del chip A20 Pro y lo describen como el mayor salto en potencia desde la introducción de la línea Pro. También señalan que la adopción del módem C2 marca un punto de inflexión en la historia reciente de la marca, porque simboliza la búsqueda de control absoluto sobre la conectividad móvil. A su vez, quienes siguen de cerca el diseño industrial de Apple remarcan la apuesta estética por colores más uniformes y la posible aparición de variantes como burdeos, café y púrpura, sujetas a modificación antes del lanzamiento.

caragador de iphone

Las especificidades técnicas

Los detalles técnicos proyectan un procesador de 2 nanómetros que incrementa la densidad de transistores y reduce el consumo energético mientras habilita módulos internos más complejos. El nuevo módem C2 apunta a mejorar estabilidad y eficiencia en redes avanzadas.

iPhone 17 Air
El aumento de peso se relaciona con una batería de mayor capacidad y ajustes de refrigeración interna, especialmente en el iPhone 18 Pro Max, que podría acercarse a los 243 gramos. La cámara incorpora un sistema de apertura variable que mejora las tomas en alta y baja luz mediante control físico del ingreso lumínico. La reducción de la Dynamic Island incrementa la superficie útil de la pantalla sin alterar su funcionalidad.

