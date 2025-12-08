8 de diciembre de 2025 - 13:55

Una pareja china tuvo una bebé rubia y de ojos azules: el motivo poco conocido

Los padres sospecharon que el hospital había cambiado a su hija. Sin embargo, tras la prueba de ADN, descubrieron la verdad.

Una pareja china quedó desconcertada cuando vieron que su bebé era rubia y ojos azules: el motivo poco conocido.

Por Redacción Mundo

Un matrimonio de la ciudad-prefectura de Yancheng, en la provincia de Jiangsu (China), vivió un momento de absoluta sorpresa cuando vio por primera vez a su hija recién nacida: la bebé era rubia y tenía ojos azules, rasgos inusuales en una familia china.

La inesperada apariencia de la niña, nacida en mayo de 2022, generó tal desconcierto en los padres que llegaron a sospechar que el hospital podría haber cambiado a la criatura. Para despejar cualquier duda, decidieron realizarse estudios de ADN.

Los resultados confirmaron que la bebé era biológicamente hija de ambos, según informaron medios chinos reproducidos por portales internacionales.

La explicación genética: un bisabuelo ruso

Tras recibir la confirmación, la familia volvió a revisar su historia y encontraron la clave: el bisabuelo paterno de la niña era ruso y se había casado con una mujer de la provincia china de Henan. Vivieron en China hasta su fallecimiento en 1985.

El padre explicó que en su familia siempre habían nacido varones y que ninguno presentaba rasgos de ascendencia europea. "Los genes recesivos heredados de mi bisabuelo, que afectan nuestra apariencia, parecen estar inactivos en los varones", señaló.

El divulgador científico Lao Ren intervino para aclarar el caso y lo calificó como un ejemplo clásico de herencia transgeneracional.

"Los genes que determinan el color del cabello y los ojos son recesivos. Los miembros varones de su familia son portadores de este gen, aunque no se manifieste en su apariencia. Se expresa en las niñas", explicó.

