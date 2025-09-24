El derrumbe abrió un hueco de 50 metros de profundidad y 30 de ancho y largo. Afortunadamente, no hubo heridos, pero se interrumpieron todos los servicios de la zona.

Las imágenes del impactante socavón de 50 metros que obligó a evacuar a un hospital en Tailandia.

Este miércoles se originó un enorme socavón frente a un hospital en Bangkok, Tailandia, que obligó a evacuar a decenas de pacientes y a suspender la atención ambulatoria por al menos 48 horas.

El colapso del terreno, de 50 metros de profundidad y 30 por 30 de superficie, se tragó una grúa que se encontraba estacionada frente al centro de salud y provocó la caída de postes eléctricos dentro del foso. El hundimiento también interrumpió el suministro de agua potable, la electricidad y el tránsito en la zona.

Las imágenes del impactante socavón de 50 metros que obligó a evacuar a un hospital en Tailandia El socavón se hizo en cuestión de segundos. EFE Las imágenes de cómo se originó el socavón De acuerdo con un comunicado de la Administración de Bangkok, la hipótesis inicial es que el derrumbe se produjo por un movimiento de tierra y acumulación de agua subterránea en la unión entre un túnel y el muro de la estación, lo que terminó debilitando la ruta.

Videos compartidos en redes sociales muestran como postes de electricidad se desplomaron hacia el hueco y las tuberías de gran tamaño comenzaron a verter agua en el socavón.

Embed #Últimahora Escena inédita en #Bangkok: la rotura de una tubería provoca un enorme socavón frente al hospital Vajira arrastrando consigo la carretera, tendido eléctrico y varios vehículos.#Tailandia #Thailand pic.twitter.com/5isoLJj2yx — eSPAINews (@eSPAINews_) September 24, 2025 El gobernador de Bangkok, Chadchart, informó en el lugar resultaron tres vehículos dañados y afortunadamente sin heridos. El área fue declarada zona de exclusión y el tránsito permanece suspendido.

Embed #AHORA | Tailandia: Se abre un enorme cráter en Bangkok, tragando partes de una calle muy transitada. pic.twitter.com/jAV5w8a8Vg — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) September 24, 2025 Además del hospital, que mantendrá operativos únicamente los servicios de urgencias y hospitalización, un edificio policial cercano también debió ser desalojado. Varios locales comerciales y viviendas en las inmediaciones fueron evacuados como medida preventiva. La Administración de Bangkok precisó que los servicios ambulatorios del hospital permanecerán cerrados al menos por dos días. Embed Se re pudrio en tailandia

Se abrió un agujero de la nada en el medio de la calle y se trago todo lo que habia

El de la chata gris tuvo alta suerte casi se va con los escombros pic.twitter.com/pO4yrYWKdd — ElBuni (@therealbuni) September 24, 2025