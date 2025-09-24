24 de septiembre de 2025 - 13:59

Las imágenes del impactante socavón de 50 metros que obligó a evacuar a un hospital en Tailandia

El derrumbe abrió un hueco de 50 metros de profundidad y 30 de ancho y largo. Afortunadamente, no hubo heridos, pero se interrumpieron todos los servicios de la zona.

Las imágenes del impactante socavón de 50 metros que obligó a evacuar a un hospital en Tailandia.

Las imágenes del impactante socavón de 50 metros que obligó a evacuar a un hospital en Tailandia.

Foto:

El socavón tiene 50 metros de profundidad.

El socavón tiene 50 metros de profundidad.

Foto:

Redes
Por Redacción Mundo

Este miércoles se originó un enorme socavón frente a un hospital en Bangkok, Tailandia, que obligó a evacuar a decenas de pacientes y a suspender la atención ambulatoria por al menos 48 horas.

Leé además

Youtuber detenido tras realizar un video con “acusaciones falsas, maliciosas y supersticiosas” sobre el Aeropuerto Internacional de Manohar. 

Detuvieron a un youtuber tras asegurar que un aeropuerto se encuentra embrujado

Por Redacción Mundo
Los músicos colombianos B-King y Regio Clown.

Hallan descuartizados a dos músicos colombianos desaparecidos en México: la perturbadora teoría del hecho

Por Redacción Mundo

El colapso del terreno, de 50 metros de profundidad y 30 por 30 de superficie, se tragó una grúa que se encontraba estacionada frente al centro de salud y provocó la caída de postes eléctricos dentro del foso. El hundimiento también interrumpió el suministro de agua potable, la electricidad y el tránsito en la zona.

Las imágenes del impactante socavón de 50 metros que obligó a evacuar a un hospital en Tailandia
El socavón se hizo en cuestión de segundos.

El socavón se hizo en cuestión de segundos.

Las imágenes de cómo se originó el socavón

De acuerdo con un comunicado de la Administración de Bangkok, la hipótesis inicial es que el derrumbe se produjo por un movimiento de tierra y acumulación de agua subterránea en la unión entre un túnel y el muro de la estación, lo que terminó debilitando la ruta.

Videos compartidos en redes sociales muestran como postes de electricidad se desplomaron hacia el hueco y las tuberías de gran tamaño comenzaron a verter agua en el socavón.

Embed

El gobernador de Bangkok, Chadchart, informó en el lugar resultaron tres vehículos dañados y afortunadamente sin heridos. El área fue declarada zona de exclusión y el tránsito permanece suspendido.

Embed

Además del hospital, que mantendrá operativos únicamente los servicios de urgencias y hospitalización, un edificio policial cercano también debió ser desalojado. Varios locales comerciales y viviendas en las inmediaciones fueron evacuados como medida preventiva.

La Administración de Bangkok precisó que los servicios ambulatorios del hospital permanecerán cerrados al menos por dos días.

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El cuadro “El sueño (La cama)” podría superar los 60 millones de dólares en Sotheby’s y convertir a Frida Kahlo en la mujer artista más valorada de la historia.

Un cuadro de Frida Kahlo podría romper un récord en subasta: cuántos millones piden por "El sueño"

Por Redacción Mundo
un tren atropello a una vaca, que dio a luz tras el impacto y provoco el hallazgo de un cadaver humano

Un tren atropelló a una vaca, que dio a luz tras el impacto y provocó el hallazgo de un cadáver humano

Por Redacción Mundo
Donald Trump ironizó en Truth Social sobre un video de milicianas venezolanas en entrenamiento militar, calificándolo como una “amenaza muy seria”.

Donald Trump se burló del entrenamiento militar en Venezuela: "¡Una amenaza muy seria!"

Por Redacción Mundo
La OMS negó las afirmaciones de Trump: no hay pruebas científicas que vinculen el paracetamol con el autismo.

OMS desmiente a Trump: no hay relación entre el paracetamol y el autismo

Por Redacción Mundo