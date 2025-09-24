Las imágenes del impactante socavón de 50 metros que obligó a evacuar a un hospital en Tailandia.

Este miércoles se originó un enorme socavón frente a un hospital en Bangkok, Tailandia, que obligó a evacuar a decenas de pacientes y a suspender la atención ambulatoria por al menos 48 horas.
El derrumbe abrió un hueco de 50 metros de profundidad y 30 de ancho y largo. Afortunadamente, no hubo heridos, pero se interrumpieron todos los servicios de la zona.
Este miércoles se originó un enorme socavón frente a un hospital en Bangkok, Tailandia, que obligó a evacuar a decenas de pacientes y a suspender la atención ambulatoria por al menos 48 horas.
El colapso del terreno, de 50 metros de profundidad y 30 por 30 de superficie, se tragó una grúa que se encontraba estacionada frente al centro de salud y provocó la caída de postes eléctricos dentro del foso. El hundimiento también interrumpió el suministro de agua potable, la electricidad y el tránsito en la zona.
De acuerdo con un comunicado de la Administración de Bangkok, la hipótesis inicial es que el derrumbe se produjo por un movimiento de tierra y acumulación de agua subterránea en la unión entre un túnel y el muro de la estación, lo que terminó debilitando la ruta.
Videos compartidos en redes sociales muestran como postes de electricidad se desplomaron hacia el hueco y las tuberías de gran tamaño comenzaron a verter agua en el socavón.
El gobernador de Bangkok, Chadchart, informó en el lugar resultaron tres vehículos dañados y afortunadamente sin heridos. El área fue declarada zona de exclusión y el tránsito permanece suspendido.
Además del hospital, que mantendrá operativos únicamente los servicios de urgencias y hospitalización, un edificio policial cercano también debió ser desalojado. Varios locales comerciales y viviendas en las inmediaciones fueron evacuados como medida preventiva.
La Administración de Bangkok precisó que los servicios ambulatorios del hospital permanecerán cerrados al menos por dos días.