La última anomalía del cometa 3I/Atlas genera dudas entre científicos: investigan su origen

La comunidad científica global se encuentra enfrascada en un intenso debate respecto a la naturaleza del objeto interestelar 3I/ATLAS, oscilando entre clasificarlo como un cometa inusual o como un posible artefacto de ingeniería alienígena avanzada. Este debate escaló recientemente tras la asignación de la clasificación de "Nivel 4" en la recién propuesta Escala de Loeb .

El nuevo marco de clasificación fue planteado por el físico teórico Abraham (Avi) Loeb, un reconocido académico de la Universidad de Harvard. La Escala de Loeb mide el grado de anomalía de ciertos fenómenos astronómicos, asignando a los objetos interestelares un nivel del 0 al 10 basado en la cantidad y rareza de sus características extraordinarias.

El ascenso de 3I/ATLAS al Nivel 4, alcanzado en tiempo récord, marca un punto de inflexión. En este umbral, las explicaciones naturales resultan insuficientes. El debate se ve forzado a contemplar la posibilidad de un origen artificial o tecnológico .

Según la argumentación respaldada por Loeb, este escalón "se reserva para casos donde las anomalías observadas —en trayectoria, brillo, emisiones o dinámica— son tan llamativas que la hipótesis de un origen tecnológico debe entrar formalmente en la discusión, no como certeza, sino como posibilidad que merece ser evaluada con método científico".

A pesar del interés generado y de su clasificación en la Escala de Loeb, la mayoría de la comunidad astronómica, incluyendo a la NASA, mantiene una interpretación conservadora sobre 3I/ATLAS.

En una rueda de prensa, Amit Kshatriya, funcionario del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la Agencia, afirmó: "Este objeto es un cometa. Tiene el aspecto y el comportamiento de un cometa, y todas las pruebas apuntan a que se trata de un cometa”. Para Kshatriya y otros expertos, la espectacularidad del 3I/ATLAS reside en su rareza como cuerpo natural, no en una clara señal de inteligencia no humana. La posición oficial de la NASA también insiste en que "la maravilla del cosmos no necesita adornos” para fascinar al mundo.

Próxima aproximación y observación

El 3I/ATLAS alcanzará su máxima aproximación a la Tierra el 19 de diciembre de 2025.

La aproximación se dará a una distancia segura de aproximadamente 267 millones de kilómetros. Los expertos de la agencia espacial descartan cualquier peligro, subrayando que su recorrido quedará a más de 273 millones de kilómetros de la Tierra, una distancia que es casi el doble de la distancia promedio entre la Tierra y el Sol.

Tanto telescopios terrestres como orbitales han preparado agendas especiales para esta “ventana de oportunidad”. Los científicos esperan obtener todos los detalles posibles para confirmar o descartar la presencia de indicios artificiales, como variaciones específicas en el brillo, cambios en la dinámica o firmas espectrales claras.