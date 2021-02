La “insultante” actitud de Meghan Markle y Harry que desató la furia del Príncipe William

El duque de Cambridge quedó muy molesto y triste por la despedida de Meghan y Harry hacia Isabel II y declaró que la pareja fue “insultante, irrespetuosa y petulante” según aseguraron los medios británicos.

William se mostró muy furioso por el trato de su hermano hacía la monarca después de que Harry y su esposa fueran despojados de sus títulos reales y la reina sugiriera que una vida “vida de servicio público” no es compatible con el estilo de vida lucrativo de la pareja que reside en Estados Unidos .

“Como lo demuestra su trabajo durante el año pasado, el duque y la duquesa de Sussex siguen comprometidos con su deber y servicio en el Reino Unido y en todo el mundo, y han ofrecido su apoyo continuo a las organizaciones que han representado independientemente de su función oficial. Todos pueden vivir una vida de servicio. El servicio es universal”, afirmó el vocero de Harry y Meghan.

Los medios británicos aseguran que se rompió la relación entre la corona y los Sussex.

Por su parte el príncipe William consideró que la respuesta del duque de Sussex era “petulante e insultante para la Reina” y se sintió “realmente triste y genuinamente conmocionado” además de estar “muy molesto por lo que ha sucedido”, según las fuentes del Times.

De esta forma aseguran que aumento tanto la tensión entre los hermanos y que se podría haber generado una ruptura total. Otro factor determinante fue la entrevista que los Sussex le brindaron a la conductora de televisión Oprah Winfrey, que pasó dos días con ellos la semana pasada mientras filmaban el reportaje.

Desde el Palacio de Buckingham tomaron cartas en el asunto y publicaron un comunicado antes de que se emita el material donde Harry y Meghan contarán su vida. “El duque y la duquesa ya no son miembros activos de la familia real, por lo que, cualquier decisión que tomen con respecto a compromisos con los medios es de su responsabilidad. Como miembros no activos de la realeza, no tienen la obligación de informar a la Casa Real de dichos planes”.